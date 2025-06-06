Що знаходиться на місці спустошеного Каховського водосховища

Ліс на місці Каховського водосховища. Фото: скриншот з відео

В Україні у п'ятницю, 6 червня, другі роковини підриву Каховської гідроелектростанції росіянами у Херсонській області. Внаслідок цього терористичного акту ворога було повністю знищено водосховище.

Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко у коментарі для головної редакторки Новини.LIVE Олени Халік.

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За словами депутата, після підриву окупантами ГЕС через деякий час з'явилися сприятливі умови для самозасіяння вербового лісу на місці водосховища — через зволожене річище. Водночас на момент спустошення припав вегетативний період, який придатний для висадження рослин.

Тому дерева з'явилися на дні за дуже короткий проміжок й виріс цілий ліс. На думку Бондаренка, це засадження має вигляд повноцінної екосистеми. Після повернення контролю над територією будуть думати, що робити з цим лісом, оскільки необхідно провести дослідження.

"Ми будемо на тій межі: чи відновлювати повноцінно, чи частково. Бо відсутність водосховища — відсутність сталого водопостачання для тих населених пунктів, які розташовані поблизу нього", — зауважив Бондаренко.

Як зазначив нардеп, відновлення може коштувати Україні мільярд доларів, бо всі гідроспоруди такого рівня будувалися за радянських часів та були дороговартісними. Наразі прикладів такого будівництва за останні роки не було.

Україна сподівається на допомогу певного пулу дружніх країн, бо це питання не лише відновлення водопостачання, а й інфраструктури, суднохідності Дніпра та виробництва електроенергії.

Нагадаємо, у матеріалі Новини.LIVE пригадали хронологію подій підриву росіянами Каховської ГЕС 6 червня 2023 року.

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