Что находится на месте опустошенного Каховского водохранилища

Уничтожение Каховской ГЭС — что сейчас на месте водохранилища
В Украине в пятницу, 6 июня, вторая годовщина подрыва Каховской гидроэлектростанции россиянами в Херсонской области. В результате этого террористического акта врага было полностью уничтожено водохранилище.
Об этом рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко в комментарии для главного редактора Новини.LIVE Елены Халик.
Что сейчас на месте Каховского водохранилища
По словам депутата, после подрыва оккупантами ГЭС через некоторое время появились благоприятные условия для самозасева ивового леса на месте водохранилища — из-за увлажненного русла. В то же время на момент опустошения пришелся вегетативный период, который пригоден для высадки растений.
Поэтому деревья появились на дне за очень короткий промежуток и вырос целый лес. По мнению Бондаренко, эта засадка имеет вид полноценной экосистемы. После возвращения контроля над территорией будут думать, что делать с этим лесом, поскольку необходимо провести исследования.
"Мы будем на той грани: восстанавливать полноценно или частично. Потому что отсутствие водохранилища — отсутствие устойчивого водоснабжения для тех населенных пунктов, которые расположены вблизи него", — отметил Бондаренко.
Как отметил нардеп, восстановление может стоить Украине миллиард долларов, потому что все гидросооружения такого уровня строились в советское время и были дорогостоящими. Сейчас примеров такого строительства за последние годы не было.
Украина надеется на помощь определенного пула дружественных стран, потому что это вопрос не только восстановления водоснабжения, но и инфраструктуры, судоходности Днепра и производства электроэнергии.
Напомним, в материале Новини.LIVE вспомнили хронологию событий подрыва россиянами Каховской ГЭС 6 июня 2023 года.
Также если не восстановить Каховскую ГЭС, Крым навсегда останется без воды.
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