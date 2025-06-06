Что находится на месте опустошенного Каховского водохранилища

Лес на месте Каховского водохранилища. Фото: скриншот из видео

В Украине в пятницу, 6 июня, вторая годовщина подрыва Каховской гидроэлектростанции россиянами в Херсонской области. В результате этого террористического акта врага было полностью уничтожено водохранилище.

Об этом рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко в комментарии для главного редактора Новини.LIVE Елены Халик.

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Что сейчас на месте Каховского водохранилища

По словам депутата, после подрыва оккупантами ГЭС через некоторое время появились благоприятные условия для самозасева ивового леса на месте водохранилища — из-за увлажненного русла. В то же время на момент опустошения пришелся вегетативный период, который пригоден для высадки растений.

Поэтому деревья появились на дне за очень короткий промежуток и вырос целый лес. По мнению Бондаренко, эта засадка имеет вид полноценной экосистемы. После возвращения контроля над территорией будут думать, что делать с этим лесом, поскольку необходимо провести исследования.

"Мы будем на той грани: восстанавливать полноценно или частично. Потому что отсутствие водохранилища — отсутствие устойчивого водоснабжения для тех населенных пунктов, которые расположены вблизи него", — отметил Бондаренко.

Как отметил нардеп, восстановление может стоить Украине миллиард долларов, потому что все гидросооружения такого уровня строились в советское время и были дорогостоящими. Сейчас примеров такого строительства за последние годы не было.

Украина надеется на помощь определенного пула дружественных стран, потому что это вопрос не только восстановления водоснабжения, но и инфраструктуры, судоходности Днепра и производства электроэнергии.

Напомним, в материале Новини.LIVE вспомнили хронологию событий подрыва россиянами Каховской ГЭС 6 июня 2023 года.

Также если не восстановить Каховскую ГЭС, Крым навсегда останется без воды.