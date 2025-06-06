Сколько будет стоить восстановление Каховского водохранилища

Каховское водохранилище после опустошения. Фото: скриншот из видео

Российские войска ровно два года назад, 6 июня 2023 года, взорвали Каховскую гидроэлектростанцию в Херсонской области. В результате этого было опустошено одноименное водохранилище.

Об этом рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко в комментарии для главного редактора Новини.LIVE Елены Халик.

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Восстановление Каховского водохранилища

По словам Бондаренко, восстановление Каховского водохранилища будет стоить миллиард долларов. Причиной этого является то, что все аналогичные гидросооружения строились в советское время и даже тогда стоили очень дорого для стран. Также за последние годы не было примеров такого строительства.

"Мы не рассчитываем на помощь какой-то конкретной страны. Безусловно, это может и должен быть надеюсь определенный пул стран", — сказал он.

Депутат добавил, что это вопрос не только восстановления водоснабжения, но и инфраструктуры, судоходности Днепра, а также доступа к электроэнергии, в частности, ее производства.

Также Бондаренко ответил, что сейчас на месте бывшего Каховского водохранилища.

Ранее в материале Новини.LIVE мы рассказывали о хронологии подрыва врагом Каховской ГЭС два года назад.