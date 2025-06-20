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Нардеп розповів, чи оговталася Херсонщина після підриву ГЕС

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Дата публікації: 20 червня 2025 12:58
Підрив Каховської ГЕС — яка наразі ситуація на Херсонщині
Підірвана росіянами Каховська ГЕС на Херсонщині. Фото: МВС
Ключові моменти Як зараз живе Херсонщина після підриву Каховської ГЕС

Народний депутат України Сергій Козир розповів про те, яка наразі ситуація на Херсонщині після підриву росіянами Каховської ГЕС на початку червня 2023 року. За його словами, ситуація поступово стабілізується, але є певні виклики для фермерів.

Про це Сергій Козир сказав в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 20 червня.

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Як зараз живе Херсонщина після підриву Каховської ГЕС

За словами нардепа, без Каховської ГЕС Херсонська область може перетворитись на пустелю.

Він зазначив, що ситуація на звільнених землях Херсонщини поступово стабілізується після підриву ГЕС. Однак фермери стикаються з новими викликами — від посухи до втрати врожаїв.

Козир зазначив, що наразі Кабінетом міністрів України розробляється програма, яка точно буде компенсувати й допомагати херсонцям. Підтримка надаватиметься фермерам взагалі, не тільки на Херсонщині, а хто постраждав внаслідок повномасштабної війни РФ.

За словами народного обранця, наразі оцінити весь масштаб екологічної катастрофи важко. Але вже зараз це бʼє по клімату, по кількості опадів, і може призвести до перетворення родючих земель Херсонщини на пісок.

"Херсонщина і Південь України був одним із ресурсних регіонів по продовольчій безпеці... Це може призвести до колосальних наслідків, які призведуть в тому числі до продовольчої безпеки всієї країни. І не тільки країни, а, мабуть, і материка", — зауважив Сергій Козир.

Раніше у парламенті назвали вартість відновлення Каховського водосховища на Херсонщині.

Голова комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко розповів, що зараз на місці колишнього Каховського водосховища.

росіяни Херсонська область Каховська ГЕС війна в Україні водосховище
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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