Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияМедцентрДомСпортВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоПраздникиТехнологииНедвижимостьЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияКиноМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Нардеп рассказал, оправилась ли Херсонщина после подрыва ГЭС

Нардеп рассказал, оправилась ли Херсонщина после подрыва ГЭС

Ua en ru
Дата публикации 20 июня 2025 12:58
Подрыв Каховской ГЭС — какая сейчас ситуация на Херсонщине
Взорванная россиянами Каховская ГЭС на Херсонщине. Фото: МВД
Ключові моменти Как сейчас живет Херсонщина после подрыва Каховской ГЭС

Народный депутат Украины Сергей Козырь рассказал о том, какая сейчас ситуация на Херсонщине после подрыва россиянами Каховской ГЭС в начале июня 2023 года. По его словам, ситуация постепенно стабилизируется, но есть определенные вызовы для фермеров.

Об этом Сергей Козырь сказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 20 июня.

Реклама
Читайте также:

Как сейчас живет Херсонщина после подрыва Каховской ГЭС

По словам нардепа, без Каховской ГЭС Херсонская область может превратиться в пустыню.

Он отметил, что ситуация на освобожденных землях Херсонщины постепенно стабилизируется после подрыва ГЭС. Однако фермеры сталкиваются с новыми вызовами — от засухи до потери урожаев.

Козырь отметил, что сейчас Кабинетом министров Украины разрабатывается программа, которая точно будет компенсировать и помогать херсонцам. Поддержка будет предоставляться фермерам вообще, не только на Херсонщине, а кто пострадал в результате полномасштабной войны РФ.

По словам народного избранника, пока оценить весь масштаб экологической катастрофы трудно. Но уже сейчас это бьет по климату, по количеству осадков, и может привести к превращению плодородных земель Херсонщины в песок.

"Херсонщина и Юг Украины был одним из ресурсных регионов по продовольственной безопасности... Это может привести к колоссальным последствиям, которые приведут в том числе к продовольственной безопасности всей страны. И не только страны, а, пожалуй, и материка", — отметил Сергей Козырь.

Ранее в парламенте назвали стоимость восстановления Каховского водохранилища на Херсонщине.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко рассказал, что сейчас на месте бывшего Каховского водохранилища.

россияне Херсонская область Каховская ГЭС война в Украине водохранилище
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации