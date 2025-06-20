Подрыв Каховской ГЭС — какая сейчас ситуация на Херсонщине

Взорванная россиянами Каховская ГЭС на Херсонщине. Фото: МВД

Народный депутат Украины Сергей Козырь рассказал о том, какая сейчас ситуация на Херсонщине после подрыва россиянами Каховской ГЭС в начале июня 2023 года. По его словам, ситуация постепенно стабилизируется, но есть определенные вызовы для фермеров.

Об этом Сергей Козырь сказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 20 июня.

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По словам нардепа, без Каховской ГЭС Херсонская область может превратиться в пустыню.

Он отметил, что ситуация на освобожденных землях Херсонщины постепенно стабилизируется после подрыва ГЭС. Однако фермеры сталкиваются с новыми вызовами — от засухи до потери урожаев.

Козырь отметил, что сейчас Кабинетом министров Украины разрабатывается программа, которая точно будет компенсировать и помогать херсонцам. Поддержка будет предоставляться фермерам вообще, не только на Херсонщине, а кто пострадал в результате полномасштабной войны РФ.

По словам народного избранника, пока оценить весь масштаб экологической катастрофы трудно. Но уже сейчас это бьет по климату, по количеству осадков, и может привести к превращению плодородных земель Херсонщины в песок.

"Херсонщина и Юг Украины был одним из ресурсных регионов по продовольственной безопасности... Это может привести к колоссальным последствиям, которые приведут в том числе к продовольственной безопасности всей страны. И не только страны, а, пожалуй, и материка", — отметил Сергей Козырь.

Ранее в парламенте назвали стоимость восстановления Каховского водохранилища на Херсонщине.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко рассказал, что сейчас на месте бывшего Каховского водохранилища.