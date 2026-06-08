На Херсонщині за тиждень зафіксували 443 атаки РФ: є жертви

Рятувальник на тлі пошкодженої багатоповерхівки у Херсонській області внаслідок обстрілу РФ. Фото: ДСНС

Перший заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації Михайло Линецький розповів про ситуацію на Херсонщині. За його словами, попередня доба, як і вже понад три з половиною роки, була вкрай складною. Громада перебуває під системи обстрілами з боку російських окупантів з лівого берега.

Про це ексклюзивно Михайло Линецький сказав в ефірі Ранок.LIVE.

Російські обстріли Херсонської області

Линецький зазначив, що противник застосовує максимальну номенклатуру озброєння — від мінометів і РСЗВ до масованого використання безпілотників, яких останніми місяцями за добу налічуються 300–350.

"Минулої доби ворог 42 рази обстріляв вісім населених пунктів Херсонської міської територіальної громади, включно з обласним центром, використав понад 80 боєприпасів. Було зафіксовано пʼять випадків мінування з використанням так званих мін-пелюсток, "пряників", "калачів". Тобто, різні засоби для того, щоб створити життя в нашій громаді неможливим. Але, на щастя, завдячуючи зусиллям Сил оборони України, йому це не вдається", — каже він.

Внаслідок російської атаки поранення отримали четверо людей, які наразі знаходяться під наглядом лікарів.

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Линецький розповів, що минулий тиждень був також складним. Загалом противник 443 рази атакував Херсонщину та використав близько 800 боєприпасів. Відомо про 11 загиблих та 97 поранених.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на нардепа Сергія Козира, жителі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині змушені виживати в умовах повної гуманітарної катастрофи. Через нестачу питної води люди почали масово використовувати рідину з систем опалення та висаджувати картоплю просто біля під’їздів.

Раніше очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що Херсонщина залишається одним із найгарячіших напрямків через постійні російські удари, внаслідок яких регулярно є загиблі і поранені.