На Херсонщині за тиждень зафіксували 443 атаки РФ: є жертви
Перший заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації Михайло Линецький розповів про ситуацію на Херсонщині. За його словами, попередня доба, як і вже понад три з половиною роки, була вкрай складною. Громада перебуває під системи обстрілами з боку російських окупантів з лівого берега.
Про це ексклюзивно Михайло Линецький сказав в ефірі Ранок.LIVE.
Російські обстріли Херсонської області
Линецький зазначив, що противник застосовує максимальну номенклатуру озброєння — від мінометів і РСЗВ до масованого використання безпілотників, яких останніми місяцями за добу налічуються 300–350.
"Минулої доби ворог 42 рази обстріляв вісім населених пунктів Херсонської міської територіальної громади, включно з обласним центром, використав понад 80 боєприпасів. Було зафіксовано пʼять випадків мінування з використанням так званих мін-пелюсток, "пряників", "калачів". Тобто, різні засоби для того, щоб створити життя в нашій громаді неможливим. Але, на щастя, завдячуючи зусиллям Сил оборони України, йому це не вдається", — каже він.
Внаслідок російської атаки поранення отримали четверо людей, які наразі знаходяться під наглядом лікарів.
Линецький розповів, що минулий тиждень був також складним. Загалом противник 443 рази атакував Херсонщину та використав близько 800 боєприпасів. Відомо про 11 загиблих та 97 поранених.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на нардепа Сергія Козира, жителі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині змушені виживати в умовах повної гуманітарної катастрофи. Через нестачу питної води люди почали масово використовувати рідину з систем опалення та висаджувати картоплю просто біля під’їздів.
Раніше очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що Херсонщина залишається одним із найгарячіших напрямків через постійні російські удари, внаслідок яких регулярно є загиблі і поранені.