Фермеры Херсонской области самостоятельно разминировали поля: что известно

Фермеры работают в поле. Иллюстративное фото: Magnific

После деоккупации фермеры Херсонской области самостоятельно очищали свои поля от мин, поскольку не могли годами ждать официального разминирования. Аграрии работали собственными силами, вывозили опасные предметы и продолжали сеять, чтобы выполнять обязательства перед дольщиками и поставщиками. В то же время даже земли, которые обрабатываются уже несколько лет, юридически могут не иметь подтверждения безопасности.

Об этом аграрии рассказали журналистке Новини.LIVE Диане Лановец в новом расследовании проекта "Наша справа".

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Как фермеры самостоятельно очищали поля

После деоккупации часть фермеров Херсонской области решила самостоятельно очищать свои поля, поскольку не могла годами ждать официального разминирования. По словам аграриев, они выполняли эту работу собственными силами и бесплатно.

Председатель Ассоциации фермеров Херсонской области Виктор Гордиенко рассказал, что сначала мины вывозил его отец на L200 — пикапе. Впоследствии опасных предметов стало настолько много, что для их перевозки пригнали КамАЗ.

"Сначала вывозил отец на L200. Это такой пикап. А потом их просто стали тонны, просто тонны. И мы устали возить их на машине, пригнали КамАЗ", — рассказал Виктор Гордиенко.

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В то же время фермеры решили продолжать сеять. По словам фермера Сергея Сорокунского, они примерно понимали, что поля вблизи села и предприятия, где не было боевых действий и не стояли военные, потенциально могли быть безопасными.

У хозяйства оставались обязательства перед дольщиками и поставщиками. Кроме того, у предприятия был кредит на сумму около 20 млн грн, который взяли в 2021 году.

"И не сеять мы просто не могли", — пояснил фермер.

Почему возникла проблема с компенсацией

В расследовании отмечается, что фермеры, которые очищали поля без привлечения сертифицированных саперов, не получили компенсации за выполненные работы.

Аграрии объясняют, что для получения компенсации разминирование должны проводить соответствующие сертифицированные специалисты. В то же время фермер, который самостоятельно очистил поле в 2023 году и потратил на это собственные средства, не может просто подтвердить факт выполненных работ и получить компенсацию за прежнее разминирование по действующей процедуре.

"Фермер в 23-м году провел разминирование, потратил эти средства. Но сегодня, согласно новым процедурам, чтобы получить эту компенсацию, нужно оформлять все заново", — говорится в расследовании.

Отдельной проблемой остается юридический статус таких земель. Даже если поле уже пятый год подряд обрабатывают и засевают, это не означает, что оно официально признано безопасным.

В расследовании также поднимается вопрос о самостоятельном извлечении противотанковых мин: сколько их было, куда они делись и кто имел право их снимать. Именно поэтому самостоятельная очистка поля не дает возможности юридически подтвердить его безопасность.

В Минэкономики подчеркивают, что самостоятельное разминирование опасно и не позволяет юридически признать землю очищенной.

Фермерам рекомендуют не заходить на потенциально загрязненные территории самостоятельно, а обращаться в ГСЧС, Национальную полицию или Центр гуманитарного разминирования. Это позволяет установить, является ли участок загрязнённым, а при необходимости — подать заявку на участие в государственной программе разминирования.

Таким образом, фермеры Херсонской области после деоккупации оказались перед сложным выбором: ждать официального разминирования годами они не могли из-за необходимости продолжать хозяйственную деятельность, однако самостоятельно выполненные работы не дают автоматического юридического подтверждения безопасности земель.

Новини.LIVE сообщали, что для фермеров Херсонской области главной угрозой во время работы в поле стали российские дроны, которые атакуют людей и технику. Возле одного из хозяйств ежедневно фиксируется до 200 БпЛА, а из-за атак уже уничтожено около 80% пшеницы. Часть уцелевшего урожая аграрии не могут собрать из-за постоянной опасности.

Новини.LIVE также писали, что мелкие и средние агропроизводители из прифронтовых областей получат около 10,5 млн долларов международной помощи. Деньги будут направлены на временное хранение урожая этого года и закупку необходимого оборудования. Украина также обсуждает со Всемирным банком привлечение ещё 25 млн долларов для расширения поддержки аграриев.