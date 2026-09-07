Фермери Херсонщини самостійно розміновували поля: що відомо

Фермери працюють у полі. Ілюстративне фото: Magnific

Після деокупації фермери Херсонщини самостійно очищали свої поля від мін, оскільки не могли роками чекати на офіційне розмінування. Аграрії працювали власними силами, вивозили небезпечні предмети та продовжували сіяти, щоб виконувати зобов’язання перед пайовиками й постачальниками. Водночас навіть землі, які обробляють уже кілька років, юридично можуть не мати підтвердження безпечності.

Про це аграрії розповіли журналістці Новини.LIVE Діані Лановець у новому розслідуванні проєкту "Наша справа".

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Як фермери самостійно очищали поля

Після деокупації частина фермерів Херсонщини вирішила самостійно очищати свої поля, оскільки не могла роками чекати на офіційне розмінування. За словами аграріїв, вони виконували цю роботу власними силами та безкоштовно.

Голова Асоціації фермерів Херсонщини Віктор Гордієнко розповів, що спочатку міни вивозив його батько на L200 — пікапі. Згодом небезпечних предметів стало настільки багато, що для їхнього перевезення пригнали КамАЗ.

"Спочатку вивозив батько на L200. Це пікап такий. А потім просто їх тонни були, просто тонни. І ми задовбалися в машині возити, пригнали КамАЗ", — розповів Віктор Гордієнко.

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Водночас фермери вирішили продовжувати сіятися. За словами фермера Сергія Сорокунського, вони приблизно розуміли, що поля поблизу села та підприємства, де не було бойових дій і не стояли військові, потенційно могли бути безпечними.

У господарства залишалися зобов’язання перед пайовиками та постачальниками. Крім того, у підприємства був кредит близько 20 млн грн, який взяли у 2021 році.

"І не сіятись ми просто не могли", — пояснив фермер.

Чому виникла проблема з компенсацією

У розслідуванні зазначається, що фермери, які очищали поля без залучення сертифікованих саперів, не отримали компенсації за виконані роботи.

Аграрії пояснюють, що для отримання компенсації розмінування мають проводити відповідні сертифіковані фахівці. Водночас фермер, який самостійно очистив поле у 2023 році та витратив на це власні кошти, не може просто підтвердити факт виконаних робіт і отримати компенсацію за старе розмінування за нинішньою процедурою.

"Фермер у 23-му році розмінувався, витратив ці кошти. Але сьогодні за новими процедурами, щоб отримати цю компенсацію, треба оформити все заново", — йдеться у розслідуванні.

Окремою проблемою залишається юридичний статус таких земель. Навіть якщо поле вже п’ятий рік поспіль обробляють і засівають, це не означає, що воно офіційно визнане безпечним.

У розслідуванні також порушують питання щодо самостійного вилучення протитанкових мін: скільки їх було, куди вони поділися та хто мав право їх знімати. Саме тому самостійне очищення поля не дає можливості юридично підтвердити його безпечність.

У Мінекономіки наголошують, що самостійне розмінування є небезпечним і не дозволяє юридично визнати землю очищеною.

Фермерам радять не заходити на потенційно забруднені території самостійно, а звертатися до ДСНС, Національної поліції або Центру гуманітарного розмінування. Це дає змогу встановити, чи є ділянка забрудненою, а за необхідності — подати заявку на державну програму розмінування.

Таким чином, фермери Херсонщини після деокупації опинилися перед складним вибором: чекати на офіційне розмінування роками вони не могли через необхідність продовжувати господарську діяльність, однак самостійно виконані роботи не дають автоматичного юридичного підтвердження безпечності земель.

Новини.LIVE інформували, що для фермерів Херсонщини головною загрозою під час роботи в полі стали російські дрони, які атакують людей і техніку. Біля одного з господарств щодня можуть фіксувати до 200 БпЛА, а через атаки вже знищено близько 80% пшениці. Частину врожаю, що вціліла, аграрії не можуть зібрати через постійну небезпеку.

Новини.LIVE також писали, що малі та середні агровиробники з прифронтових областей отримають близько 10,5 млн доларів міжнародної допомоги. Гроші спрямують на тимчасове зберігання цьогорічного врожаю та закупівлю необхідного обладнання. Україна також опрацьовує зі Світовим банком залучення ще 25 млн доларів для розширення підтримки аграріїв.