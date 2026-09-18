Эвакуация из Олешек: глава ГВА рассказала о ситуации

Город Олешки в Херсонской области, разрушенный в результате атак РФ. Фото: 34-я отдельная бригада морской пехоты "Борисфен"

В Олешках Херсонской области до сих пор остаются мирные жители, готовые к эвакуации. Точное количество людей в городе пока неизвестно, а цифра в более чем 6 тысяч касается всей Олешковской общины. Безопасный выезд затрудняют заминированные территории, обстрелы и атаки российских дронов.

Об этом в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказала начальница Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко.

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Какова ситуация в Олешках на данный момент

Ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в Олешках и районе могут оставаться более 6 тысяч человек, среди которых около 200 детей. По его словам, украинская сторона вела переговоры с Россией о возможной гуманитарной миссии и разработала алгоритм эвакуации гражданских лиц.

К проведению эвакуации также был готов присоединиться Международный комитет Красного Креста. Украинская сторона согласовала список гражданских лиц, которых планировали вывезти, а Силы безопасности и обороны подготовились обеспечить режим тишины на время гуманитарной миссии.

В то же время Россия до сих пор не подтвердила готовность провести эвакуацию. Новини.LIVE обратились к начальнице Олешковской ГВА Татьяне Гасаненко, чтобы уточнить, сколько людей может оставаться непосредственно в городе, кто именно там находится и что препятствует их безопасному выезду.

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Сколько людей остается в Олешках

Татьяна Гасаненко пояснила, что информация о более чем 6 тысячах человек касается не самого города Олешки, а всей общины, в которую входят также окрестные села. В то же время точное количество гражданских лиц, которые сейчас находятся в городе, установить невозможно.

Сейчас есть такая информация, что в такой довольно опасной ситуации в Олешках остается более 6 тысяч человек и их не могут эвакуировать, достоверна ли она?

"Нет, это неверная цифра. Послушайте, 6 тысяч человек — это в общине, то есть в том числе в прилегающих селах, то есть 6 тысяч — это в общине. В Олешках — 2 тысячи, может быть 2 с половиной, ну, может быть, и 3. Мы подсчитываем просто условно: опрашиваем людей, кого видим на фото и видео, кто кого видел, чьи знакомые — вот так".

Кто остается в городе

По словам руководительницы ГВА, известно количество детей, которые остаются в общине. Что касается других категорий людей, точного подсчёта провести не удаётся. В то же время, как отмечает Гасаненко, среди оставшихся граждан — преимущественно люди с инвалидностью и пожилые люди.

Сколько примерно в общине может быть представителей таких категорий, как дети, пожилые люди, маломобильные?

"Детей, как мы знаем, 47, а остальные категории мы не можем подсчитать, никак не можем. Но там фактически в основном остались люди с инвалидностью, пожилые люди, то есть там нет таких, знаете, молодых, они уже все уехали".

Почему люди не могут уехать

Гасаненко также пояснила, что говорить о блокировании эвакуации в виде перекрытого российскими военными выезда некорректно. По её словам, на дорогах нет блокпостов, однако территория города и прилегающие маршруты плотно заминированы, а гражданские лица находятся под угрозой обстрелов и атак беспилотников.

А вообще, насколько именно сейчас есть возможность уехать, ведь, насколько я знаю, российская сторона блокировала эту эвакуацию?

"Здесь немного неверно понимается, блокировки как таковой нет. То есть есть мины, есть обстрелы, есть дроны. То есть ни одного блокпоста нет и ничего подобного. Просто всё плотно заминировано: каждая дорога, каждое поле — да всё заминировано, плотное заминирование. За 4 года войны стало больше дронов и так далее. Вот такая ситуация. Одна проблема — это сильное заминирование и в целом ситуация с безопасностью.

У нас есть список людей, которые готовы уехать в первую минуту. Но такой возможности нет".

Кто занимается возможной эвакуацией

Вопросом организации возможной эвакуации, по словам Гасаненко, занимается Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека. Начальница ГВА отметила, что администрация находится с ним в тесном контакте.

А вообще проводятся ли какие-то меры, чтобы этих людей, которые уже выразили желание, можно было как-то безопасно эвакуировать, какие-то маршруты?

"Этим всем занимается Уполномоченный по правам человека. Мы с ним были и остаемся в тесном контакте. Просто сейчас ситуация такова, что российская сторона играет в молчанку. Его комментарий есть, он публичный. Люди, которых нужно вывезти в первую очередь, — это дети, это люди с инвалидностью. Но ведь договоренность вроде бы была с омбудсменом с российской стороны.

В Олешковской больнице тоже составлялись списки, которые должны были быть переданы именно российской стороне. Но сейчас они все просто замолчали, и никто ничего не говорит, ничего не комментирует. Поэтому любая инициатива, исходящая от нас, не будет реализована, ведь именно они сейчас контролируют здесь территорию".

Новини.LIVE сообщали, что российские военные блокируют доставку продуктов во временно оккупированные Олешки в Херсонской области. Дороги и подходы к городу заминированы, а эвакуацию гражданских лиц не организуют. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

Новини.LIVE также писали, что после деоккупации фермеры Херсонской области самостоятельно очищали поля от мин, не имея возможности годами ждать официального разминирования. Аграрии продолжали обрабатывать землю, чтобы выполнять обязательства перед дольщиками и поставщиками. В то же время самостоятельно разминированные участки не имеют юридического подтверждения безопасности.