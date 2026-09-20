Рада церков закликала Папу Римського допомогти врятувати Олешки від голоду

Олешки. Фото: кадр із відео

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій заявила про критичну гуманітарну ситуацію в окупованих Олешках на Херсонщині. У місті можуть залишатися понад 6 тисяч людей, серед них близько 200 дітей, які потребують продовольства, води та медикаментів. Повідомляється, що місцеві жителі фактично опинились в "сірій зоні".

Про це йдеться у зверненні Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, передає Новини.LIVE.

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В Олешках закінчуються продукти та ліки

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій назвала нинішню ситуацію в місті гуманітарною блокадою та заявила, що Олешки перебувають на межі гуманітарної катастрофи.

Рада церков повідомляє, що останні поставки продовольства до Олешок надходили наприкінці травня 2026 року. Нині мешканці міста залишаються без достатньої кількості їжі, питної води, медикаментів та інших необхідних засобів.

"Востаннє поставки продовольства на цю територію були наприкінці травня 2026 року, тому мешканці голодують, а покинути місто їм перешкоджають російські військові", — йдеться у зверненні.

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Повідомляється, що в Олешках досі можуть перебувати понад 6 тисяч людей, серед них близько 200 дітей. Цивільні фактично опинилися в "сірій зоні" поблизу лінії фронту та щодня наражаються на ризик обстрілів і атак дронів, водночас маючи гострий дефіцит продуктів, питної води, медикаментів та іншої необхідної допомоги. Критична інфраструктура міста значною мірою зруйнована, а електро- та газопостачання відсутні.

Рада церков звернулася до Папи Римського

Всеукраїнська рада церков закликала Папу Римського Лева XIV, Всесвітню раду церков, Всесвітній євангельський альянс, інших релігійних лідерів та правозахисні організації використати всі можливості для запобігання голодній смерті мешканців Олешок.

В організації також звернулися до держав-членів ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста із закликом сприяти проведенню гуманітарної місії та евакуації цивільних на підконтрольну Україні територію. У Раді церков наголосили, що українська сторона вже неодноразово повідомляла міжнародні організації про ситуацію в Олешках та намагалася домовитися про евакуацію населення.

"Українська влада та міжнародні організації намагаються домовитися про евакуацію мешканців міста, але російська сторона використовує гуманітарну катастрофу для поширення пропаганди, яка є відвертою маніпуляцією та неправдою. Росія неодноразово проігнорувала Міжнародне гуманітарне право, наражаючи на страждання і голод мешканців міста Олешки", — повідомляє Рада церков.

Олешки також пережили масштабне затоплення у 2023 році після підриву російськими військами Каховської ГЕС.

Начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко розповіла в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE, що безпечний виїзд мешканців Олешок ускладнюють замінування, обстріли та атаки російських дронів. Вона заявила, що "російська сторона грає в мовчанку".

Новини.LIVE повідомляли, що російські військові перешкоджають доставці продовольства до міста, мінують дороги та не організовують евакуацію цивільних. Водночас російська пропаганда поширює версію про те, що саме Україна нібито блокує гуманітарні поставки та атакує цивільний транспорт.