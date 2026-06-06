Три роки після підриву Каховської ГЕС: як змінився південь України

Такою була Каховська ГЕС до вторгнення РФ. Фото: УНІАН

Рано вранці 6 червня 2023 року було зруйновано греблю Каховської гідроелектростанції на Дніпрі. У результаті сталася одна з найбільших техногенних та екологічних катастроф у Європі за останні десятиліття. Потоки води затопили десятки населених пунктів на правому і лівому берегах Дніпра в Херсонській області, змусивши тисячі людей покинути свої будинки.

Подія викликала масштабну міжнародну реакцію і стала одним із найважчих епізодів війни для цивільного населення півдня України, нагадують Новини.LIVE.

Панорама Каховської ГЕС до катастрофи Фото: УНІАН

У перші дні після руйнування греблі під водою опинилися житлові квартали, дороги, сільськогосподарські угіддя та об'єкти інфраструктури. Було знищено екосистеми пониззя Дніпра, загинули тварини і риба, а багато територій виявилися забруднені відходами та нафтопродуктами. Одночасно почалося стрімке обміління Каховського водосховища, яке довгі роки забезпечувало водою значну частину півдня України.

Наслідки підриву Каховської ГЕС. Фото: скриншот YouTube

Наслідки відчуваються й досі

Руйнування ГЕС вплинуло на водопостачання кількох регіонів, роботу зрошувальних систем і стан сільського господарства. Окрема увага тоді була прикута до ситуації навколо Запорізької атомної електростанції, яка використовувала воду з Каховського водосховища для технічних потреб. За оцінками українських та міжнародних організацій, збитки від катастрофи обчислюються мільярдами доларів, а відновлення постраждалих територій потребуватиме багатьох років.

Через два роки наслідки трагедії продовжують впливати на життя жителів півдня України. На місці колишнього водосховища змінився природний ландшафт, а частина населених пунктів все ще стикається з наслідками затоплення та руйнування інфраструктури. Річниця підриву Каховської ГЕС залишається нагадуванням про подію, яка змінила екологічну, гуманітарну та економічну ситуацію одразу в декількох регіонах країни.

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