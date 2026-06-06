Три года после подрыва Каховской ГЭС: как изменился юг Украины

Такой была Каховская ГЭС до вторжения РФ. Фото: УНИАН

Ранним утром 6 июня 2023 года была разрушена плотина Каховской гидроэлектростанции на Днепре. В результате произошла одна из крупнейших техногенных и экологических катастроф в Европе за последние десятилетия. Потоки воды затопили десятки населенных пунктов на правом и левом берегах Днепра в Херсонской области, вынудив тысячи людей покинуть свои дома.

Событие вызвало масштабную международную реакцию и стало одним из самых тяжелых эпизодов войны для гражданского населения юга Украины, напоминают Новини.LIVE.

Панорама Каховской ГЭС до катастрофы. Фото: УНИАН

В первые дни после разрушения плотины под водой оказались жилые кварталы, дороги, сельскохозяйственные угодья и объекты инфраструктуры. Были уничтожены экосистемы низовьев Днепра, погибли животные и рыба, а многие территории оказались загрязнены отходами и нефтепродуктами. Одновременно началось стремительное обмеление Каховского водохранилища, которое долгие годы обеспечивало водой значительную часть юга Украины.

Последствия подрыва Каховской ГЭС. Фото: скриншот YouTube

Последствия ощущаются до сих пор

Разрушение ГЭС повлияло на водоснабжение нескольких регионов, работу оросительных систем и состояние сельского хозяйства. Отдельное внимание тогда было приковано к ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции, которая использовала воду из Каховского водохранилища для технических нужд. По оценкам украинских и международных организаций, ущерб от катастрофы исчисляется миллиардами долларов, а восстановление пострадавших территорий потребует многих лет.

Спустя два года последствия трагедии продолжают влиять на жизнь жителей юга Украины. На месте бывшего водохранилища изменился природный ландшафт, а часть населенных пунктов все еще сталкивается с последствиями затопления и разрушения инфраструктуры. Годовщина подрыва Каховской ГЭС остается напоминанием о событии, которое изменило экологическую, гуманитарную и экономическую ситуацию сразу в нескольких регионах страны.

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