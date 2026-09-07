Папа Римський Лев XIV закликав зупинити війну в Україні

Папа Римський Лев XIV

Папа Римський Лев XIV закликав зупинити багаторічні страждання українців та припинити руйнування. Понтифік висловив надію, що останні кроки назустріч переговорам дозволять дипломатії спрацювати, і закликав світ до спільної молитви за глобальну злагоду та припинення всіх конфліктів.

Про це Папа Римський Лев XIV висловився в соцмережі X, передає Новини.LIVE.

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Папа Римський закликав до миру в Україні

Папа Римський Лев XIV закликав світову спільноту до рішучих кроків заради миру в Україні. Свою позицію очільник католицької церкви висловив у неділю, 6 вересня.

Понтифік зазначив, що українці вже тривалий час змушені жити в умовах постійного страху та мук.

Заява Папи Римського. Фото: скриншот

"Моє серце єднається зі стражданнями народу України", — наголосив Лев XIV.

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Він звернувся до Бога з молитвою про припинення руйнувань. Папа Римський закликав покласти край насильству та відкрити серця для побудови конструктивного діалогу.

Окрему увагу понтифік приділив переговорам для вирішення конфлікту. Він позитивно оцінив зусилля, яких було докладено протягом останніх кількох днів для розблокування переговорного процесу. Лев XIV висловив сподівання, що ці спроби матимуть успіх.

"Сподіваюся, що зусилля, докладені останніми днями для відновлення переговорів, принесуть конкретні плоди та дадуть простір для дипломатії. Молімося разом до Господа, щоб злагода переважала в кожному конфлікті у світі", — висловився понтифік.

Новини.LIVE писали раніше, що в Росії та Україні відбулися переговори із залученням спецпредставників США.

У Білому домі охарактеризували перемовини Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з Володимиром Путіним у Москві як "змістовні", пообіцявши оприлюднити подальший план дій протягом кількох тижнів. У Кремлі підтвердили отримання американських пропозицій щодо припинення бойових дій в Україні, однак жодних конкретних домовленостей озвучувати не стали.

Одразу після візиту до Москви, у неділю, 6 вересня, спецпосланці прибули до Києва на переговори з Володимиром Зеленським. Головний фокус зустрічі був направлений на пошук дієвих кроків для закінчення війни та вихід на чіткі формули досягнення миру.

Сам Джаред Кушнер наголосив, що мета Трампа полягає не просто в заморожуванні бойових дій, а у побудові тривалого й непорушного безпекового порядку. За словами радника, господар Білого дому усвідомлює всю колосальну складність війни, проте налаштований обов'язково знайти з неї вихід.

Тим часом Зеленський дав реалістичний прогноз щодо термінів, підкресливши, що ситуація на фронті та інші події свідчать про продовження війни щонайменше протягом майбутньої зими. Натомість американські переговорники розраховують на дипломатичний прорив ще до настання зимових холодів.