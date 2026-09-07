Папа Римский Лев XIV призвал остановить войну в Украине

Папа Римский Лев XIV

Папа Римский Лев XIV призвал положить конец многолетним страданиям украинцев и прекратить разрушения. Понтифик выразил надежду, что последние шаги навстречу переговорам позволят дипломатии сработать, и призвал мир к совместной молитве за глобальное согласие и прекращение всех конфликтов.

Об этом Папа Римский Лев XIV заявил в социальной сети X, передает Новини.LIVE.

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Папа Римский призвал к миру в Украине

Папа Римский Лев XIV призвал мировое сообщество к решительным шагам ради мира в Украине. Свою позицию глава католической церкви озвучил в воскресенье, 6 сентября.

Понтифик отметил, что украинцы уже долгое время вынуждены жить в условиях постоянного страха и мучений.

Заявление Папы Римского. Фото: скриншот

"Мое сердце солидарно со страданиями народа Украины", — подчеркнул Лев XIV.

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Он обратился к Богу с молитвой о прекращении разрушений. Папа Римский призвал положить конец насилию и открыть сердца для построения конструктивного диалога.

Особое внимание понтифик уделил переговорам по урегулированию конфликта. Он положительно оценил усилия, приложенные в течение последних нескольких дней для разблокирования переговорного процесса. Лев XIV выразил надежду, что эти попытки увенчаются успехом.

"Надеюсь, что усилия, приложенные в последние дни для возобновления переговоров, принесут конкретные плоды и дадут простор для дипломатии. Давайте вместе помолимся Господу, чтобы согласие преобладало в каждом конфликте в мире", — заявил понтифик.

Новини.LIVE ранее сообщали, что в России и Украине состоялись переговоры с участием спецпредставителей США.

В Белом доме охарактеризовали переговоры Стива Виткоффа и Джареда Кушнера с Владимиром Путиным в Москве как «содержательные», пообещав обнародовать дальнейший план действий в течение нескольких недель. В Кремле подтвердили получение американских предложений о прекращении боевых действий в Украине, однако никаких конкретных договоренностей озвучивать не стали.

Сразу после визита в Москву, в воскресенье, 6 сентября, спецпосланцы прибыли в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским. Основное внимание на встрече было сосредоточено на поиске эффективных мер для прекращения войны и выработке четких формул достижения мира.

Сам Джаред Кушнер подчеркнул, что цель Трампа заключается не просто в замораживании боевых действий, а в построении долгосрочного и нерушимого порядка безопасности. По словам советника, хозяин Белого дома осознает всю колоссальную сложность войны, однако настроен обязательно найти из нее выход.

Между тем Зеленский дал реалистичный прогноз относительно сроков, подчеркнув, что ситуация на фронте и другие события свидетельствуют о продолжении войны как минимум в течение предстоящей зимы. В свою очередь, американские переговорщики рассчитывают на дипломатический прорыв ещё до наступления зимних холодов.