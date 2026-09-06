Зеленський припустив, що війна в Україні буде і зимою

Володимир Зеленський, Стів Віткофф та Джаред Кушнер у Києві 6 вересня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Український лідер Володимир Зеленський припустив, що війна триватиме і взимку. За його словами, наразі на це вказує поточна ситуація. Водночас американські представники Стів Віткофф та Джаред Кушнер, які сьогодні перебувають в Україні, хочуть досягти прориву у мирному врегулюванні до зимового періоду.

Про це Володимир Зеленський сказав на пресконференції 6 вересня та повідомляє Axios, передає Новини.LIVE.

Реклама

Війна в Україні

Зеленський повідомив, що сьогодні відбулося три раунди переговорів, які він назвав предметними. За його словами, приїзд Віткоффа та Джареда спрацював краще, ніж системи Patriot проти російських атак.

"Ми дійсно провели хороші розмови. Про Patriot можна іноді жартувати, але ми розуміємо, що це дуже актуальне питання, для нас дуже важливо. Я дякую за те, що ми сьогодні приділили достатньо уваги і зимовому періоду, всім викликам, які дійсно можуть бути", — зазначив глава держави.

Зеленський каже, що Україна сподівається, що вдасться домовитися з американськими партнерами та європейськими, якщо війна буде продовжуватися і взимку, оскільки наразі на це вказує ситуація.

Читайте також:

Водночас команди позитивно оцінюють майбутні можливості.

"Якщо війна буде продовжуватися взимку, ми дуже розраховуємо на зимовий пакет, який я сьогодні абсолютно детально проговорював зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, з нашими європейськими партнерами, ми дуже розраховуємо на цю підтримку — і ППО, і енергетичну підтримку, і ви знаєте, що ми розраховуємо на серйозний об'єм і можливості використання LNG", — заявив Зеленський.

Він також повідомив, що США наступного року збільшать виробництво ракет до Patriot, а Україна розраховує на збільшення обʼєму антибалістики.

За інформацією Axios, Віткофф і Кушнер хочуть досягти прориву у мирному врегулюванні до зими. Одне з джерел видання зазначив, що переговори пройшли добре. Наразі американські представники хочуть разом зі сторонами працювати над оновленою мирною пропозицією.

Відновлення переговорів

"Нам можуть подобатись ті чи інші формати перемовин, але гірше, коли взагалі немає ніяких форматів перемовин. Хочу підкреслити роль Стіва і Джареда, що вони відновили сьогодні процес перемовин, зустрілися з президентом Росії, а також сьогодні зі мною", — заявив глава держави.

Зокрема, сьогодні сторони говорили про можливості відновлення переговорів.

Питання територій

Зеленський наголосив, що наразі актуальним залишається територіальне питання.

"На мій погляд, це я вам кажу свою думку. Я хочу залишитись при своїх думках, що такі складні питання можуть вирішуватись тільки на рівні лідерів", — заявив президент.

За його словами, позиція України щодо Донбасу залишається незмінною. Він пояснив, що це питання стосується не лише конкретного регіону, а й фактично всієї війни та її підсумків.

Зеленський наголосив, що Росія й надалі розглядає Донбас як одну зі своїх територіальних цілей. Водночас міцні позиції ЗСУ на фронті дозволяють Україні відстоювати свої інтереси на дипломатичному рівні та вести переговори без тиску ультиматумів.

Тристороння зустріч

Під час переговорів сторони домовились, що найближчим часом Україна, Європа та США проведуть спільну зустріч.

"Не знаю, де буде зустріч, в Європі, в Сполучених Штатах Америки, а може знову в Києві", — сказав Зеленський.

Як писали Новини.LIVE, Кушнер заявив, що американський лідер Дональд Трамп прагне завершити війну та створити умови для довготривалого миру. Він наголосив, що це питання необхідно розвʼязати.

А керівник ОП Кирило Буданов повідомляв, що сьогодні у Києві також перебувають представники Франції, Великої Британії та Німеччини.

Зазначимо, що 5 вересня Кушнер та Віткофф були на переговорах з російським диктатором Путіним у Москві. Розмову назвали "змістовною". Зокрема, сторони обговорювали шляхи врегулювання війни в Україні.