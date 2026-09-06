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Головна Новини дня Попереду насичений день: Буданов про візит Віткоффа та Кушнера

Попереду насичений день: Буданов про візит Віткоффа та Кушнера

Ua ru
6 вересня 2026 14:13
Попереду насичений день: Буданов про візит Віткоффа та Кушнера
Візит американських представників до України 6 вересня. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов прокоментував візит американської делегації на чолі зі Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером до Києва у неділю, 6 вересня. За його словами, попереду насичений день та важливі перемовини. 

Про це Кирило Буданов повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Візит Віткоффа та Кушнера до України 6 вересня

Буданов зазначив, що у Києві також перебувають представники європейських партнерів. Йдеться про Францію, Велику Британію та Німеччину

"Усі разом працюємо заради досягнення справедливого й міцного миру для України", — додав керівник ОП.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Kyiv Independent, 6 вересня до Києва прибули американські представники Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Це перший візит спецпосланців Дональда Трампа до України.

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А напередодні візиту український лідер Володимир Зеленський провів нараду з переговорною групою. Йдеться про Кирила Буданова, Сергія Кислицю, Давида Арахамію та Рустема Умєрова.

США війна переговори Україна Кирило Буданов Стів Віткофф
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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