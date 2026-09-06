Зеленський провів нараду з переговорною групою на тлі візиту Віткоффа та Кушнера

Зеленський провів нараду напередодні візиту представників США
Український лідер Володимир Зеленський у неділю, 5 вересня, провів нараду з переговорною групою напередодні візиту представників Сполучених Штатів Америки Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. За його словами, Україна готова до розмови.
Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.
Нарада Зеленського напередодні візиту Віткоффа та Кушнера
У зустрічі взяли участь керівник ОП Кирило Буданов, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров.
Зеленський наголосив, що Україна готова до розмови. За його словами, пропозиції підготовлені.
"Україна завжди є і буде конструктивною. Ми зацікавлені у наближенні завершення війни. Мир потрібен. Гарантії безпеки потрібні. Достойний характер повоєнного миру потрібен. Наші пропозиції підготовлені. Важливо працювати скоординовано, змістовно та реалістично", — додав глава держави.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на представника Білого дому, переговори Віткоффа та Кушнера з російським диктатором Володимиром Путіним 5 вересня назвали "змістовними". За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, представники США озвучили декілька думок стосовно можливих шляхів врегулювання війни в Україні.
А Зеленський заявляв, що Україна готова тимчасово утриматися від ударів по Москві на тлі роботи американських представників. Йдеться про період до понеділка.