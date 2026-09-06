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Зеленский провел совещание накануне визита представителей США

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6 сентября 2026 13:03
Зеленский провел совещание с переговорной группой на фоне визита Уиткоффа и Кушнера
Совещание Владимира Зеленского с переговорной группой. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский в воскресенье, 5 сентября, провел совещание с переговорной группой накануне визита представителей Соединенных Штатов Америки Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. По его словам, Украина готова к переговорам.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Совещание Зеленского накануне визита Уиткоффа и Кушнера

Во встрече приняли участие руководитель ОП Кирилл Буданов, первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров.

Володимир Зеленський
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленский подчеркнул, что Украина готова к переговорам. По его словам, предложения подготовлены.

Давид Арахамія та Рустем Умєров
Давид Арахамия и Рустем Умеров. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Украина всегда была и будет конструктивной. Мы заинтересованы в скорейшем завершении войны. Мир нужен. Гарантии безопасности нужны. Достойный характер послевоенного мира нужен. Наши предложения подготовлены. Важно работать скоординированно, содержательно и реалистично", — добавил глава государства.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на представителя Белого дома, переговоры Виткоффа и Кушнера с российским диктатором Владимиром Путиным 5 сентября назвали "содержательными". По словам помощника Путина Юрия Ушакова, представители США озвучили несколько мнений относительно возможных путей урегулирования войны в Украине.

А Зеленский заявлял, что Украина готова временно воздержаться от ударов по Москве на фоне работы американских представителей. Речь идет о периоде до понедельника.

Владимир Зеленский США война переговоры Украина Стив Виткофф
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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