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В Белом доме назвали содержательными переговоры представителей Трампа с Путиным

Ua ru
6 сентября 2026 09:13
Переговоры Уиткоффа и Кушнера с Путиным: что говорят в Белом доме
Путин во время встречи с представителями президента США Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером — в Москве 5 сентября 2026 года. Фото: Reuters

Переговоры представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве в Белом доме назвали "содержательными". Американская сторона сообщила, что о следующих шагах по итогам встречи объявят в ближайшие недели. В то же время помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что представители США озвучили ряд соображений относительно возможных путей урегулирования войны в Украине, однако о конкретных договоренностях не сообщил.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома, передает Новини.LIVE.

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Что известно о переговорах Уиткоффа и Кушнера с Путиным

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков назвал встречу "содержательной, конструктивной, чрезвычайно откровенной". По его словам, переговоры Путина с американскими представителями длились 3 часа 10 минут.

Ушаков также заявил, что спецпосланники лидера США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер пообещали учесть во время встреч в Киеве оценки, высказанные Путиным относительно путей урегулирования полномасштабной войны.

По словам помощника Путина, американские представители серьезно подготовились к поездке в Москву и сформулировали ряд соображений относительно возможного завершения войны в Украине.

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Рассказывая о подготовке американской стороны и дальнейших контактах между представителями США и России, Ушаков отметил:

"Представители США серьезно подготовились к поездке в Москву, они сформулировали целый ряд соображений относительно путей урегулирования".

Также он заявил: "Путин и Трамп будут поддерживать личные контакты, работа при посредничестве Уиткоффа и Кушнера также будет продолжена".

По словам Ушакова, переговоры не ограничились вопросом войны России против Украины. Стороны также обсудили возможные крупные российско-американские проекты.

Что заявили в Белом доме

Представитель Белого дома в комментарии Reuters назвал переговоры Уиткоффа и Кушнера с Путиным "содержательными". Американский чиновник также сообщил, что о следующих шагах по итогам встречи объявят в ближайшие недели.

В то же время о конкретных договоренностях по итогам переговоров не сообщалось.

Около 1:20 по киевскому времени российские СМИ сообщили, что самолет Уиткоффа и Кушнера покинул воздушное пространство России.

Впоследствии стало известно, что самолет американских переговорщиков приземлился в польском Жешуве.

Новини.LIVE сообщали, что в субботу, 5 сентября, в Москву прибыли спецпосланцы США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер для переговоров о прекращении войны против Украины. На следующий день американские представители должны прибыть в Киев, где ожидается продолжение дипломатических контактов.

Новини.LIVE также писали, что ранее Дональд Трамп заявлял, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны были представить сторонам конкретное предложение по прекращению войны и выяснить, удастся ли достичь договоренностей. По словам президента США, он видит "неплохие шансы на успех", но считает личную вражду Владимира Зеленского и Владимира Путина одним из препятствий для завершения войны. Трамп также заявил, что не считает, будто Россия планирует нападение на страны НАТО.

США владимир путин переговоры Дональд Трамп Стив Виткофф
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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