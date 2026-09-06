Переговоры Уиткоффа и Кушнера с Путиным: что говорят в Белом доме

Путин во время встречи с представителями президента США Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером — в Москве 5 сентября 2026 года. Фото: Reuters

Переговоры представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве в Белом доме назвали "содержательными". Американская сторона сообщила, что о следующих шагах по итогам встречи объявят в ближайшие недели. В то же время помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что представители США озвучили ряд соображений относительно возможных путей урегулирования войны в Украине, однако о конкретных договоренностях не сообщил.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома, передает Новини.LIVE.

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Что известно о переговорах Уиткоффа и Кушнера с Путиным

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков назвал встречу "содержательной, конструктивной, чрезвычайно откровенной". По его словам, переговоры Путина с американскими представителями длились 3 часа 10 минут.

Ушаков также заявил, что спецпосланники лидера США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер пообещали учесть во время встреч в Киеве оценки, высказанные Путиным относительно путей урегулирования полномасштабной войны.

По словам помощника Путина, американские представители серьезно подготовились к поездке в Москву и сформулировали ряд соображений относительно возможного завершения войны в Украине.

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Рассказывая о подготовке американской стороны и дальнейших контактах между представителями США и России, Ушаков отметил:

"Представители США серьезно подготовились к поездке в Москву, они сформулировали целый ряд соображений относительно путей урегулирования".

Также он заявил: "Путин и Трамп будут поддерживать личные контакты, работа при посредничестве Уиткоффа и Кушнера также будет продолжена".

По словам Ушакова, переговоры не ограничились вопросом войны России против Украины. Стороны также обсудили возможные крупные российско-американские проекты.

Что заявили в Белом доме

Представитель Белого дома в комментарии Reuters назвал переговоры Уиткоффа и Кушнера с Путиным "содержательными". Американский чиновник также сообщил, что о следующих шагах по итогам встречи объявят в ближайшие недели.

В то же время о конкретных договоренностях по итогам переговоров не сообщалось.

Около 1:20 по киевскому времени российские СМИ сообщили, что самолет Уиткоффа и Кушнера покинул воздушное пространство России.

Впоследствии стало известно, что самолет американских переговорщиков приземлился в польском Жешуве.

Новини.LIVE сообщали, что в субботу, 5 сентября, в Москву прибыли спецпосланцы США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер для переговоров о прекращении войны против Украины. На следующий день американские представители должны прибыть в Киев, где ожидается продолжение дипломатических контактов.

Новини.LIVE также писали, что ранее Дональд Трамп заявлял, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны были представить сторонам конкретное предложение по прекращению войны и выяснить, удастся ли достичь договоренностей. По словам президента США, он видит "неплохие шансы на успех", но считает личную вражду Владимира Зеленского и Владимира Путина одним из препятствий для завершения войны. Трамп также заявил, что не считает, будто Россия планирует нападение на страны НАТО.