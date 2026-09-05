Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву 5 сентября

Стив Уиткофф. Фото: GettyImages

В субботу, 5 сентября, в Москву прибыли специальные посланники Соединенных Штатов Америки Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Там они проведут переговоры с российской стороной по вопросу прекращения войны против Украины.

Об этом сообщают российские СМИ, передает Новини.LIVE.

Реклама

Визит Уиткоффа и Кушнера

Американские спецпосланники уже находятся в российской столице. Известно, что завтра Уиткофф и Кушнер прибудут в Киев.

Российские СМИ пишут, что в переговорах возможен существенный прогресс. В то же время детали пока не разглашаются.

А по информации Bloomberg со ссылкой на источники, в Кремле не ожидают прорыва от визита американских представителей. РФ выразила пессимизм относительно перспектив достижения какого-либо соглашения в результате этой поездки.

Читайте также:

Предыдущие визиты Уиткоффа и Кушнера в Россию так и не дали ощутимых результатов. Издание пишет, что пока нет оснований ожидать, что на этот раз американские представители привезли предложения, которые могут устроить стороны.

Российский диктатор Владимир Путин готов остановить войну только на своих условиях, а требования Москвы становятся все более жесткими.

В то же время эта поездка станет для Уиткоффа и Кушнера первым визитом в Украину после начала полномасштабного вторжения России. В Киеве рассчитывают, что их визит будет способствовать возобновлению дипломатических переговоров.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на лидера США Дональда Трампа, Уиткофф и Кушнер отправляются в Москву и Киев, чтобы привезти предложение о прекращении войны России против Украины. По его словам, завершению боевых действий мешает вражда между Зеленским и Путиным.

А украинские силы получили приказ о режиме тишины в течение четырёх дней с 00:00 5 сентября до 23:59 8 сентября. Украина ждала ответа от российской стороны, но этой ночью Россия массированно атаковала украинские города различными типами вооружения. В частности, под ударом противника оказался Каменское в Днепропетровской области, где было атаковано промышленное предприятие. В результате обстрела погибли пять человек.