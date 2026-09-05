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Главная Новости дня Обстрел Каменского: число погибших возросло до 5 человек

Обстрел Каменского: число погибших возросло до 5 человек

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5 сентября 2026 12:01
Атака РФ на Каменское: число погибших возросло до 5 человек
Спасатели устраняют последствия российского обстрела. Фото: ГСЧС Днепропетровской области/Facebook

В Каменском Днепропетровской области спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего. Таким образом, в результате атаки на промышленное предприятие погибли пять человек. Еще пятеро пострадали, трое из них находятся в больнице.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, сообщает Новини.LIVE.

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Число погибших в Каменском возросло

В Каменском спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего.

В результате вражеской атаки на промышленное предприятие погибли пять человек. Еще пятеро пострадали, трое из них в настоящее время находятся в больнице под наблюдением медиков. Среди них — 30-летняя женщина, которая находится в реанимации. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

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Скриншот сообщений главы ОВА/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 4 сентября и в ночь на 5 сентября российские войска атаковали беспилотниками торговый центр в Николаеве. В результате попаданий были повреждены торговые залы и возникли пожары. Среди пострадавших — 72-летний мужчина и 17-летняя девушка.

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Новини.LIVE также сообщали, что 4 сентября после удара российского FPV-дрона по маршрутке в Херсоне число раненых возросло до 12. Большинство пострадавших — пожилые люди, среди них восемь женщин в возрасте от 50 до 76 лет. Один из пассажиров, 47-летний мужчина, скончался в больнице от полученных ранений.

Днепропетровская область обстрелы война в Украине Россия атака погибшие
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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