Атака РФ на Каменское: число погибших возросло до 5 человек

Спасатели устраняют последствия российского обстрела. Фото: ГСЧС Днепропетровской области/Facebook

В Каменском Днепропетровской области спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего. Таким образом, в результате атаки на промышленное предприятие погибли пять человек. Еще пятеро пострадали, трое из них находятся в больнице.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, сообщает Новини.LIVE.

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Число погибших в Каменском возросло

В Каменском спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего.

В результате вражеской атаки на промышленное предприятие погибли пять человек. Еще пятеро пострадали, трое из них в настоящее время находятся в больнице под наблюдением медиков. Среди них — 30-летняя женщина, которая находится в реанимации. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Скриншот сообщений главы ОВА/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 4 сентября и в ночь на 5 сентября российские войска атаковали беспилотниками торговый центр в Николаеве. В результате попаданий были повреждены торговые залы и возникли пожары. Среди пострадавших — 72-летний мужчина и 17-летняя девушка.

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Новини.LIVE также сообщали, что 4 сентября после удара российского FPV-дрона по маршрутке в Херсоне число раненых возросло до 12. Большинство пострадавших — пожилые люди, среди них восемь женщин в возрасте от 50 до 76 лет. Один из пассажиров, 47-летний мужчина, скончался в больнице от полученных ранений.