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Головна Новини дня Обстріл Кам'янського: кількість загиблих зросла до 5 людей

Обстріл Кам'янського: кількість загиблих зросла до 5 людей

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5 вересня 2026 12:01
Атака РФ на Кам'янське: кількість загиблих зросла до 5 осіб
Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу. Фото: ДСНС Дніпропетровщини/Facebook

У Кам’янському Дніпропетровської області рятувальники дістали з-під завалів тіло ще одного загиблого. Таким чином, внаслідок атаки на промислове підприємство загинули п’ятеро людей. Ще п’ятеро постраждали, троє з них перебувають у лікарні.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, інформує Новини.LIVE.

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Кількість загиблих у Кам’янському зросла

У Кам’янському рятувальники дістали з-під завалів тіло ще одного загиблого.

Внаслідок ворожої атаки на промислове підприємство загинули п’ятеро людей. Ще п’ятеро постраждали, троє з них наразі перебувають у лікарні під наглядом медиків. Серед них — 30-річна жінка, яка перебуває у реанімації. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

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Скриншот повідомлень очільника ОВА/Facebook

Новини.LIVE інформували, що російські війська 4 вересня та в ніч проти 5 вересня атакували безпілотниками торговельний центр у Миколаєві. Внаслідок влучань пошкоджено торговельні зали та виникли пожежі. Серед постраждалих — 72-річний чоловік і 17-річна дівчина.

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Новини.LIVE також писали, що 4 вересня після удару російського FPV-дрона по маршрутці в Херсоні кількість поранених зросла до 12. Більшість постраждалих — люди похилого віку, серед них восьмеро жінок віком від 50 до 76 років. Один із пасажирів, 47-річний чоловік, помер у лікарні від отриманих поранень.

Дніпропетровська область обстріли війна в Україні Росія атака загиблі
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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