Атака РФ на Кам'янське: загинули чотири людини

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС Дніпропетровщини/Facebook

У ніч проти 5 вересня російські війська атакували Кам'янське Дніпропетровської області. Ворог завдав ударів по промисловому підприємству. Внаслідок атаки загинули чотири людини, ще п'ятеро отримали поранення.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, інформує Новини.LIVE.

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Атака РФ на Кам'янське: наслідки

Сьогодні вночі, 5 вересня, російські загарбники завдали ударів по Кам'янському Дніпропетровської області. Лунали потужні вибухи.

За словами очільника ОВА, внаслідок ворожого обстрілу загинули чотири людини, також є поранені. Зокрема, троє постраждалих перебувають у лікарні. Серед них — 30-річна жінка, яка перебуває у реанімації. Медики надають пораненим усю необхідну допомогу.

"Чотири людини загинули, ще пʼятеро дістали поранень через атаку росіян на Камʼянське. Троє постраждалих у лікарні. Серед них — 30-річна жінка, яка перебуває у реанімації. Медики надають пораненим усю необхідну допомогу", — написав Ганжа.

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Скриншот повідомлень очільника ОВА/Facebook

Новини.LIVE інформували, що уночі 5 вересня у Дніпрі та Кам'янському пролунали вибухи. Повітряні сили повідомляли про швидкісні цілі в напрямку цих міст, попередньо — балістичні ракети. Згодом очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа заявив про удар росіян по промисловому підприємству в Кам'янському.

Новини.LIVE також писали, що внаслідок атаки російського FPV-дрона на маршрутку в Херсоні 4 вересня 2026 року постраждали 12 людей. Один із поранених пасажирів помер у лікарні під час надання допомоги. Серед постраждалих переважно люди похилого віку, а найстарша жінка перебуває у вкрай тяжкому стані.