Удар по маршрутці в Херсоні: один пасажир загинув, 12 поранено

Пошкоджений салон автобуса після влучання. Фото: Нацполіція

Поліція Херсонської області оприлюднила уточнені офіційні дані щодо наслідків атаки російського FPV-дрона на маршрутний автобус у Центральному районі Херсона. За останніми даними, кількість постраждалих внаслідок ворожого влучання цивільних мешканців зросла до 12 осіб. Також медики констатували смерть одного з поранених пасажирів, який помер у лікарні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відділ комунікації поліції Херсонської області.

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Хто потрапив під удар

Правоохоронці з'ясували, що під ворожий удар потрапили переважно люди похилого віку, серед яких восьмеро жінок віком від п'ятдесяти до сімдесяти шести років.

Найстарша постраждала наразі перебуває у вкрай тяжкому стані через проникаюче поранення голови, також травмовано чотирьох чоловіків віком від 45 до 67 років. Всього поранено 12 людей.

Пошкоджена маршрутка. Фото: Нацполіція

Усі пасажири дістали важкі вибухові травми, контузії та осколкові поранення, причому частину людей до лікарень екстрено доправляли самі екіпажі поліцейських.

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"47-річний чоловік від отриманих поранень, на жаль, помер у медичному закладі під час надання допомоги", — зазначили у відомстві.

Наразі на місці влучання безпілотника продовжують працювати слідчо-оперативні групи, які збирають уламки та фіксують деталі чергового порушення законів та звичаїв війни.

Як писали Новини.LIVE раніше, російський дрон влучив у маршрутку та легковий автомобіль у Центральному районі Херсона вдень 4 вересня. Тоді повідомлялося, що серед цивільних мешканців є загиблі та поранені, але вся інформація щодо масштабів події перебувала на стадії уточнення.

Також ми повідомляли, що останнім часом почастішали масовані повітряні атаки по всій країні. Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов зазначив, що ворог суттєво збільшив кількість запусків нових реактивних "шахедів", через що ППО та Сили оборони змушені оперативно модернізувати свої технічні засоби для нейтралізації цієї загрози.