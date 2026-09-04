РФ вдарила по маршрутці в Херсоні: є загиблі та поранені

Пошкоджена маршрутка у Херсоні. Фото: кадр із відео

Російські війська вдень 4 вересня здійснили чергову жорстоку атаку по Центральному району Херсона. Під удар дрону потрапила маршрутка з пасажирами, а також легковий автомобіль, який перебував поруч. Наразі на місці влучання працюють екстрені служби та медики, які надають допомогу потерпілим, за попередними даними, є загіблі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Реклама

Жертви та постраждалі серед мирного населення

Внаслідок влучання дрону пасажири отримали важкі поранення. За попередньою інформацією, на місці трагедії є загиблі та поранені громадяни, які просто їхали у справах.

"Російські терористи знову атакували безпілотником маршрутку у Центральному районі Херсона. Також під удар потрапив й легковий автомобіль", — повідомив Прокудін.

Наразі точна інформація щодо кількості жертв уточнюється.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE раніше, 1 липня російські загарбники атакували дроном маршрутку з пасажирами у Херсоні. Внаслідок удару загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранення.

Крім того, в кінці липня ще один безпілотник РФ атакував маршрутку з пасажирами — постраждали щонайменше вісім людей. Усі вони зазнали вибухових і закритих черепно-мозкових травм, контузій та уламкових поранень.