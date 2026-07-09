Удар РФ по Херсону та Запоріжжю: дрони атакували маршрутку й АЗС

Наслідки атаки РФ на АЗС у Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

У четвер, 9 липня, російські війська атакували цивільні об'єкти у Запоріжжі та Херсоні. У Запоріжжі внаслідок удару дрона по автозаправній станції загинула одна людина, ще троє дістали поранення. У Херсоні безпілотник РФ атакував маршрутку з пасажирами — постраждали щонайменше вісім людей.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанька та заяву начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Рятувальники ліквідовують наслідки удару РФ по АЗС. Фото: Запорізька ОВА

Дрон РФ вдарив по АЗС у Запоріжжі

У Запоріжжі російський безпілотник атакував автозаправну станцію. Унаслідок удару виникла пожежа, яка знищила автозаправний комплекс і автомобілі, що перебували на його території.

Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що внаслідок російської атаки одна людина загинула, ще троє зазнали поранень. На місці події працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки удару.

Скриншот повідомлення Федорова/Telegram

"Одна людина загинула та троє поранені: збільшується кількість постраждалих внаслідок атаки на АЗС у Запоріжжі.

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Російський безпілотник спричинив пожежу на автозаправці. Згоріли автівки та сам комплекс. Щонайменше троє людей поранені. Відомо також про одного загиблого. На місці працюють екстрені служби", — поінформував Федоров.

Наслідки удару РФ по маршрутці в Херсоні 9 липня 2026 року. Фото: Нацполіція

Росіяни атакували маршрутку з пасажирами у Херсоні

Ще одного удару російські війська завдали по Херсону. Близько 13:40 9 липня окупанти атакували ударним дроном маршрутний автобус із пасажирами.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько повідомив, що наразі відомо щонайменше про вісьмох постраждалих. Усі вони зазнали вибухових і закритих черепно-мозкових травм, контузій та уламкових поранень. Потерпілим надають необхідну медичну допомогу, а кількість постраждалих ще уточнюють. Попередньо, загиблих унаслідок атаки немає.

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Наслідки атаки росіян на маршрутку. Фото: Нацполіція

"Черговий воєнний злочин російських окупантів в самому центрі Херсона. Близько 13:40 ворог підступно дроном атакував маршрутку з пасажирами.

Наразі відомо про 8 поранених. У всіх – вибухові та закриті черепно-мозкові травми, контузії, уламкові поранення. Вони під наглядом медиків. Наразі встановлюємо точну кількість постраждалих внаслідок цього факту російського терору мирного населення. Попередньо, обійшлося без загиблих", — написав Шанько.

Скриншот повідомлення Шанька/Telegram

Новини.LIVE інформували, що 6 липня 2026 року російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого удару загинула жінка, ще десятеро людей, серед яких дитина, дістали поранення. Також пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.

Новини.LIVE також писали, що 1 липня російські загарбники атакували дроном маршрутку з пасажирами у Херсоні. Внаслідок удару загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранення.