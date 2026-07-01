Удар російського дрона по маршрутці в Херсоні: загинули дві людини

У Херсоні росіяни атакують маршрутки: загинули люди, є поранені
Російські військові вранці, 1 липня, вдарили з безпілотного апарата по маршрутному таксі з пасажирами у Херсоні, внаслідок чого на місці померли двоє людей. Крім загиблих, до лікарні з пораненнями доставили п'ятьох жінок та одного чоловіка.
Про це заявив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Новини.LIVE.
Росіяни цілеспрямовано б'ють дронами по звичайних маршрутках в Херсоні
У Центральному районі Херсона близько 07:00, 1 липня, російська армія атакувала цивільний громадський транспорт. Ворожий безпілотник завдав удару по маршрутному таксі в момент, коли всередині перебувала найбільша кількість пасажирів, які їхали на роботу та у власних справах.
Керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін заявив, що оператор дрона окупантів чітко бачив перед собою мирний об'єкт, проте свідомо прийняв рішення атакувати людей.
Удар дрона призвів до загибелі двох людей, особи яких зараз намагаються встановити правоохоронці та фахівці. Ще шестеро херсонців зазнали поранень різного ступеня тяжкості. За попередніми даними, у всіх постраждалих діагностували мінно-вибухові травми. Медики херсонських лікарень оперативно госпіталізували потерпілих, проводять їхнє повне обстеження та надають усю необхідну допомогу.
Серед госпіталізованих пасажирів маршрутки перебуває 36-річний чоловік, а також п'ятеро жінок віком 53, 52, 55, 53 та 57 років. Відомо, що одна з поранених жінок працює медичною сестрою в одному з місцевих закладів охорони здоров'я. Начальник ОВА висловив глибокі співчуття родинам і близьким загиблих мешканців міста. Інформація щодо трагедії продовжує оновлюватися та уточнюватися.
Новини.LIVE висвітлювали й інші злочини російської армії проти цивільних в Херсоні. Раніше, 25 червня, ворожий безпілотник атакував медичний заклад, поранивши п'ятьох працівників лікарні.
А 16 червня, під час ударів БпЛА по Корабельному району, ворог поцілив у маршрутне таксі та бригаду комунальників. Унаслідок того обстрілу одна людина загинула, а шестеро отримали поранення.