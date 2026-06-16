Росіяни скинули вибухівку на маршрутку в Корабельному районі Херсона

Маршрутка, на яку росіяни скерували дрон. Фото: Нацполіція України

Російські військові зранку, 16 червня, атакували безпілотниками Корабельний район Херсона, поціливши у маршрутку та бригаду комунальників. Внаслідок ударів одна людина загинула, а ще шестеро отримали поранення різного ступеня важкості.

Про це повідомила пресслужба Херсонської МВА, передає Новини.LIVE.

Росіяни полюють дронами на цивільних в Херсоні

Російська армія продовжує цілеспрямовано бити по міському громадському транспорту та працівниках комунальних служб у Херсоні. Черговий трагічний інцидент стався близько о 08:00 у Корабельному районі міста, де російські військові скинули вибузівку з безпілотника прямо на маршрутне таксі.

Наслідки удару дрона по маршрутці в Херсоні. Фото: Херсонська МВА

Ця атака забрала життя однієї людини. Крім того, ще троє пасажирів маршрутки отримали поранення.

Загибла людина від удару дроном. Фото: Херсонська МВА

Трохи пізніше, орієнтовно о 8:40, під ще один удар ворожого дрона у тому ж Корабельному районі потрапили співробітники одного з комунальних підприємств Херсонської міської ради. Спочатку стало відомо про двох постраждалих чоловіків віком 39 та 55 років. Вони дістали важкі вибухові травми, а також уламкові поранення ніг, рук та тулуба. Поліцейські оперативно відвезли їх до медичного закладу.

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Згодом кількість поранених комунальників зросла до трьох осіб, і правоохоронці доправили до лікарні 29-річного чоловіка, у якого діагностували контузію та вибухову травму. Наразі медики продовжують обстеження постраждалих та надають їм усю необхідну допомогу.

Як писали раніше Новини.LIVE, ситуація в Херсонській громаді залишається вкрай складною вже понад три з половиною роки. Як заявив перший заступник начальника міської військової адміністрації Михайло Линецький, громада перебуває під постійними обстрілами російських окупантів з лівого берега. Лише за останній тиждень у регіоні зафіксували 443 атаки з боку РФ, унаслідок яких є людські жертви.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у коментарі Новини.LIVE на Міжнародному саміті міст та регіонів зазначив, що в місті досі залишається близько 60 тисяч людей. За його словами, під щоденними російськими ударами місцеві жителі фактично не живуть, а виживають.

Ще гірша ситуація на тимчасово окупованих територіях області. Народний депутат Сергій Козир в ефірі День.LIVE розповів, що жителі окупованих Олешок змушені існувати в умовах повної гуманітарної катастрофи. Місто досі не оговталося від масштабного затоплення після підриву росіянами Каховської ГЕС у 2023 році.