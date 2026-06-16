Россияне сбросили взрывчатку на маршрутку в Корабельном районе Херсона

Маршрутка, на которую россияне направили дрон. Фото: Нацполиция Украины

Утром 16 июня российские военные нанесли удар беспилотниками по Корабельному району Херсона, поразив маршрутку и бригаду коммунальщиков. В результате ударов один человек погиб, а ещё шестеро получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской МВА, передает Новини.LIVE.

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Российская армия продолжает целенаправленно наносить удары по городскому общественному транспорту и работникам коммунальных служб в Херсоне. Очередной трагический инцидент произошел около 08:00 в Корабельном районе города, где российские военные сбросили взрывчатку с беспилотника прямо на маршрутное такси.

Последствия удара дрона по маршрутке в Херсоне. Фото: Херсонская МВА

Эта атака унесла жизнь одного человека. Кроме того, еще трое пассажиров маршрутки получили ранения.

Погибший человек от удара дрона. Фото: Херсонская МВА

Чуть позже, ориентировочно в 8:40, под еще один удар вражеского дрона в том же Корабельном районе попали сотрудники одного из коммунальных предприятий Херсонского городского совета. Сначала стало известно о двух пострадавших мужчинах в возрасте 39 и 55 лет. Они получили тяжелые взрывные травмы, а также осколочные ранения ног, рук и туловища. Полицейские оперативно доставили их в медицинское учреждение.

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Впоследствии количество раненых коммунальщиков возросло до трех человек, и правоохранители доставили в больницу 29-летнего мужчину, у которого диагностировали контузию и взрывную травму. Сейчас медики продолжают обследование пострадавших и оказывают им всю необходимую помощь.

Как писали ранее Новини.LIVE, ситуация в Херсонской общине остается крайне сложной уже более трех с половиной лет. Как заявил первый заместитель начальника городской военной администрации Михаил Линецкий, община находится под постоянными обстрелами российских оккупантов с левого берега. Только за последнюю неделю в регионе зафиксировали 443 атаки со стороны РФ, в результате которых есть человеческие жертвы.

Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в комментарии Новини.LIVE на Международном саммите городов и регионов отметил, что в городе до сих пор остается около 60 тысяч человек. По его словам, под ежедневными российскими ударами местные жители фактически не живут, а выживают.

Еще хуже ситуация на временно оккупированных территориях области. Народный депутат Сергей Козырь в эфире День.LIVE рассказал, что жители оккупированных Олешек вынуждены существовать в условиях полной гуманитарной катастрофы. Город до сих пор не оправился от масштабного затопления после подрыва россиянами Каховской ГЭС в 2023 году.