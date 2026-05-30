Прокудін: у Херсоні вже три роки лишаються близько 60 тисяч людей

Олександр Прокудін. Фото: t.me/olexandrprokudin

Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що протягом трьох років у Херсоні залишається близько 60 тисяч людей. За його словами, фактично вони "не живуть, а виживають" під постійними російськими ударами.

Про це Олександр Прокудін сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець на Міжнародному саміті міст та регіонів.

"Є така, напевно, цифра херсонців, цифра населення, яка не змінюється вже три роки. Це приблизно 60 тисяч, які знаходяться в місті і мігрують на зиму, трохи більше виїжджає, потім весною повертаються", — каже Прокудін.

За його словами, до великої війни на підконтрольній території Херсонщини проживали близько 500 тисяч людей, наразі — приблизно 150 тисяч. Прокудін зауважив, що люди "не живуть, а виживають", оскільки вони пересуваються лише під сітковими тунелями.

"Зараз вже близько 200 кілометрів доріг покрита такими тунелями на Херсонщині. Побудовано вже близько тисячі укриттів, ми будуємо підземні школи, зараз побудовано 14 підземних лікарень і всі заходи, які відбуваються з дітьми, з дорослими, з людьми похилого віку, все відбувається під землею", — повідомив очільник Херсонської ОВА.

Крім того, росіяни постійно нарощують сили та тестують у Херсонській області новітні дрони та техніку, яких немає навіть на найгарячіших ділянках Донбасу.

Зазначимо, Прокудін у коментарі Новини.LIVE повідомляв, що Херсонська область залишається однією з найбільш інтенсивно обстрілюваних ділянок через безперервні атаки російських військ. Щодня там фіксують близько тисячі ударів, значну частину яких становлять дронові атаки.

Крім того, нещодавно російські окупанти вдарили по дитячому майданчику в Херсоні. Внаслідок атаки батько сімейства загинув, матір та двоє маленьких доньок отримали серйозні поранення.