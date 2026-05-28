Головна Новини дня РФ вдарила по дитмайданчику в Херсоні, де була родина: перші кадри

РФ вдарила по дитмайданчику в Херсоні, де була родина: перші кадри

Ua ru
Дата публікації: 28 травня 2026 14:24
РФ вдарила по дитмайданчику в Херсоні, де була родина: перші кадри
Працівники ДСНС на місці обстрілу. Фото ілюстративне: Facebook/ДСНС України

В інтернет виклали перші жахливі кадри одразу після прицільного російського обстрілу дитячого майданчика у Херсоні. На відео випадкові перехожі намагаються врятувати поранених малюків та передати їх медикам, які прибули на виклик. Очевидці у лікарні не могли стримати сліз через побачене.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відео трагедії.

Наслідки прицільного обстрілу

Керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів деталі госпіталізації постраждалих. Окупанти вдарили саме туди, де гуляла звичайна сім'я.

Батько сімейства загинув миттєво від отриманих важких травм на очах у рідних. Матір та двох маленьких доньок госпіталізували з дуже серйозними пораненнями. 

Увага! Відео 18+, містить чутливі кадри!

В якому стані постраждалі

Найменшій дівчинці всього три роки, її стан оцінюють як вкрай тяжкий. У малечі після атаки дронів діагностували сильну вибухову травму та безліч осколкових поранень по всьому тілу, включно з головою та грудною клітиною.

Херсонські медики надали їй першу допомогу та терміново відправили до Миколаєва. Там місцеві хірурги провели операцію та дістали уламки з голови дівчинки. Потім її планують перевезти до столичної лікарні "Охматдит", як тільки дозволить стан.

За життя жінки зараз також продовжують боротися лікарі, вона перебуває у важкому стані в реанімації. 

Раніше у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що серед усіх обласних центрів ситуація в Херсоні залишається найскладнішою. Місто атакують дронами та ракетами близько тисячі разів на добу. 

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський обговорив з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн роботу над зміцненням української ППО.

діти Херсон обстріли
Олександр Шорохов - Редактор
Олександр Шорохов
