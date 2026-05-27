Зеленський і фон дер Ляєн обговорили ППО та вступ України до ЄС

Дата публікації: 27 травня 2026 18:16
Президент України Володимир Зеленський під час розмови з Урсулою фон дер Ляєн. Фото: Зеленський/Facebook

Український лідер Володимир Зеленський провів змістовну розмову з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. У рамках бесіди йшлося про роботу над зміцненням української ППО, а також швидку ймовірність вступу України до Євросоюзу.

Про це повідомляється у середу, 27 травня, у Facebook голови держави, інформують Новини.LIVE.

Зеленський обговорив низку питань з фон дер Ляєн

У ході розмови партнери спілкувалися на важливу зараз тему щодо зміцненням української ППО, передусім антибалістики.

"Європа має відповідні можливості, і ми говорили про це, зокрема, в межах нашої роботи з ЄС на треку Drone Deal. Дякую, Урсуло, за підтримку цього формату. Важливо, що наші команди активно працюють, і вже є країни, які готові долучатися", — зазначив Зеленський.

Обговорювалось також актуальне наразі питання шляху України до членства у Європейському Союзі.

"Ми повністю готові до відкриття всіх шести переговорних кластерів та розраховуємо, що перший кластер – Fundamentals – зможемо відкрити вже у червні", — підкреслив президент.

Зеленський відзначив важливість якомога швидшого надходження першого траншу з європейського пакету підтримки. Він підкреслив, що дата вже відома, і сподівається, процедура пройде у рамках попередньої домовленості.

Скриншот повідомлення Володимира Зеленського у Facebook

Раніше Новини.LIVE інформували, що під час виступу на IV Міжнародному саміті міст і регіонів Зеленський заявив, що головним напрямом міжнародної підтримки для України залишається посилення систем протиповітряної оборони.

Новини.LIVE також повідомляли, що нещодавно Володимир Зеленський заявив про глобальний дефіцит систем антибалістичної оборони через війну в Ірані. За його словами, Україна веде переговори з партнерами щодо посилення ППО та пришвидшення постачання відповідних систем. Глава держави наголосив, що протиповітряна оборона залишається ключовим пріоритетом для України.

Володимир Зеленський Урсула фон дер Ляєн ППО умови вступу до ЄС
Яна Катасонова - редактор стрічки новин
Автор:
Яна Катасонова
