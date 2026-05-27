Зеленський і фон дер Ляєн обговорили ППО та вступ України до ЄС

Президент України Володимир Зеленський під час розмови з Урсулою фон дер Ляєн.

Український лідер Володимир Зеленський провів змістовну розмову з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. У рамках бесіди йшлося про роботу над зміцненням української ППО, а також швидку ймовірність вступу України до Євросоюзу.

Про це повідомляється у середу, 27 травня, у Facebook голови держави, інформують Новини.LIVE.

Зеленський обговорив низку питань з фон дер Ляєн

У ході розмови партнери спілкувалися на важливу зараз тему щодо зміцненням української ППО, передусім антибалістики.

"Європа має відповідні можливості, і ми говорили про це, зокрема, в межах нашої роботи з ЄС на треку Drone Deal. Дякую, Урсуло, за підтримку цього формату. Важливо, що наші команди активно працюють, і вже є країни, які готові долучатися", — зазначив Зеленський.

Обговорювалось також актуальне наразі питання шляху України до членства у Європейському Союзі.

"Ми повністю готові до відкриття всіх шести переговорних кластерів та розраховуємо, що перший кластер – Fundamentals – зможемо відкрити вже у червні", — підкреслив президент.

Зеленський відзначив важливість якомога швидшого надходження першого траншу з європейського пакету підтримки. Він підкреслив, що дата вже відома, і сподівається, процедура пройде у рамках попередньої домовленості.

Новини.LIVE також повідомляли, що нещодавно Володимир Зеленський заявив про глобальний дефіцит систем антибалістичної оборони через війну в Ірані. За його словами, Україна веде переговори з партнерами щодо посилення ППО та пришвидшення постачання відповідних систем. Глава держави наголосив, що протиповітряна оборона залишається ключовим пріоритетом для України.