Не лише Київ: депутат попередив міста, які під найбільшою загрозою

Взимку від найбільшою загрозою вимкнень тепла, світла та води перебувають чотири українські міста. Ворог зосередить свої атаки на Київ, Харків, Дніпро та Одесу.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив нардеп від "Слуги народу" Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE.

Які міста найбільше під загрозою обстрілів

Нагорняк розповів, що уряд планує розподілити 40 мільярдів гривень на енергетичну стійкість пропорційно між усіма регіонами України. Однак в України немає зайвих коштів для будівництва розподілених генерацій по всій території.

"Сьогодні в нас немає зайвих коштів для того, аби будувати по всій країні залізобетонні саркофаги для всіх трансформаторів, або будувати розподілені генерації по всій території України. Дійсно, таких грошей немає", — сказав депутат.

На його думку, найближчої зими ворог зосередить свої атаки на найбільших населених пунктах, щоб спричинити максимальні проблеми з теплом та світлом. Натомість західні області перебувають у зоні меншого ризику.

"Але в уряду своя думка і плани стійкості затверджені по всім регіонам. Тому, скоріше за все, ці 40 мільярдів гривень, вони плюс-мінус десь там пропорційно, залежно від підписаних контрактів по регіонах, будуть розподілені", — додав народний обранець.

