ЄС викликав повіреного у справах РФ через погрози посилити удари

Російський диктатор Володимир Путін.

Європейський Союз викликав тимчасового повіреного у справах Росії після заяв Москви з погрозами на адресу іноземних дипломатів у Києві. У ЄС назвали такі заяви неприпустимою ескалацією та закликали Росію припинити атаки на цивільне населення України. Попри погрози з боку РФ, представництво Євросоюзу продовжує роботу в українській столиці.

26 травня.

ЄС викликав повіреного у справах Росії

За словами представниці Європейської комісії Аніти Гіппер, Європейська служба зовнішніх дій офіційно звернулася до російської сторони через агресивну риторику та заклики іноземним дипломатам залишити Київ.

У Євросоюзі наголосили, що очікують від Росії припинення атак та реальних кроків до миру.

"Європейська служба зовнішніх дій викликала тимчасового повіреного у справах РФ, закликавши припинити обстріл цивільного населення та розпочати справжні мирні переговори, почавши з повного та безумовного припинення вогню", — написала Гіппер

Також вона підкреслила, що представництво ЄС не залишатиме Київ попри російські погрози.

Водночас у Польщі заявили, що розцінюватимуть можливі удари РФ по польських дипломатичних установах як навмисні дії та закликали Москву негайно припинити агресію проти України.

Напередодні Росія пригрозила новими ударами по Києву та рекомендувала іноземним дипломатам покинути українську столицю.

Новини.LIVE інформували, що Китай відреагував на погрози Росії щодо нових ударів по Києву та закликав сторони уникати подальшої ескалації. У МЗС КНР заявили, що єдиним шляхом врегулювання війни залишаються переговори та діалог. У Пекіні також наголосили на необхідності якнайшвидшого відновлення переговорного процесу.

Новини.LIVE також повідомляли, що посол ЄС в Україні Катерина Матернова заявила, що Євросоюз не піддасться російському тиску та продовжить працювати в Україні попри погрози Москви. Вона назвала заяви МЗС РФ лицемірними та наголосила, що Кремль намагається посіяти паніку серед дипломатів і цивільного населення. За словами Матернової, підтримка України з боку ЄС залишається незмінною.