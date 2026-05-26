Нові удари по Києву: посол ЄС відреагувала на погрози РФ
Євросоюз не піддасться тиску. Попри погрози РФ, представники європейських країн продовжать працювати в Україні. Заяву МЗС Росії є лицемірством.
Про це заявила посол ЄС в Україні Катерина Матернова, передає Новини.LIVE.
Відповідь на російські погрози
За словами Матернової, представники Євросоюзу нікуди не збираються їхати з України. Заяви РФ є шедевром лицемірства, адже ударів по цивільній інформації окупанти завдають постійно.
На думку посла ЄС в Україні, Москва намагається викликати паніку в населення, міжнародних організацій і дипломатів, але такі погрози свідчать про слабкість самого Кремля. Євросоюз залишатиметься поруч з Україною, попри російський тиск.
"Чим агресивніше стає Кремль, тим очевидніше, що режим Путіна розуміє: він не здатний зламати ані Україну, ані підтримку партнерів... Київ стоїть. Україна стоїть. Ми стоїмо поруч із ними", — наголосила Матернова.
Раніше Новини.LIVE повідомляв, що РФ погрожує Києву новими масованими ударами. Окупанти закликають киян не наближатися до об'єктів військової та адміністративної інфраструктури. Іноземним громадянам радять "якомога швидше покинути місто".
Також Новини.LIVE з посиланням на начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗС України Юрія Ігната пояснюв, чому РФ б'є по Україні "Орєшніком". Метою ворога є залякування. Росіяни думають, що через страх українці підуть на територіальні поступки.