Головна Новини дня Нові удари по Києву: посол ЄС відреагувала на погрози РФ

Нові удари по Києву: посол ЄС відреагувала на погрози РФ

Дата публікації: 26 травня 2026 05:44
Нові удари по Києву: посол ЄС відреагувала на погрози РФ
Катерина Матернова. Фото: Katarina Mathernova/X

Євросоюз не піддасться тиску. Попри погрози РФ, представники європейських країн продовжать працювати в Україні. Заяву МЗС Росії є лицемірством. 

Про це заявила посол ЄС в Україні Катерина Матернова, передає Новини.LIVE.

Відповідь на російські погрози

За словами Матернової, представники Євросоюзу нікуди не збираються їхати з України. Заяви РФ є шедевром лицемірства, адже ударів по цивільній інформації окупанти завдають постійно.

На думку посла ЄС в Україні, Москва намагається викликати паніку в населення, міжнародних організацій і дипломатів, але такі погрози свідчать про слабкість самого Кремля. Євросоюз залишатиметься поруч з Україною, попри російський тиск.

"Чим агресивніше стає Кремль, тим очевидніше, що режим Путіна розуміє: він не здатний зламати ані Україну, ані підтримку партнерів... Київ стоїть. Україна стоїть. Ми стоїмо поруч із ними", — наголосила Матернова.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що РФ погрожує Києву новими масованими ударами. Окупанти закликають киян не наближатися до об'єктів військової та адміністративної інфраструктури. Іноземним громадянам радять "якомога швидше покинути місто".

Також Новини.LIVE з посиланням на начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗС України Юрія Ігната пояснюв, чому РФ б'є по Україні "Орєшніком". Метою ворога є залякування. Росіяни думають, що через страх українці підуть на територіальні поступки.

Європейський союз Росія Катаріна Матернова
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
