Інструмент залякування: Повітряні Сили про "Орєшнік"

Ракета "Орєшнік". Фото ілюстративне: росЗМІ

Російська ракета "Орєшнік" є інструментом залякування. Росіяни використовують її, щоб психологічно тиснути на українців і європейських партнерів. Ворог сподівається, що в такий спосіб змусить Україну піти на територіальні поступки.

Про це в ефірі День.LIVE в понеділок, 25 травня, заявив начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗС України Юрій Ігнат, передає Новини.LIVE.

Навіщо РФ атакує "Орєшніком"

"Основна мета путінського режиму — методичне залякування не лише українців, але й європейських партнерів. "Орєшнік", "кокошник", як я його називаю, — це фактично модернізована ракета "Рубіж" середньої дальності", — пояснив представник Повітряних Сил ЗС України.

За його словами, РФ демонструє можливість ураження цілей на різних дистанціях. Крім того, окупанти акцентують увагу на темі ядерної зброї, щоб змусити Україну та Захід іти на поступки.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната повідомляв, що вночі 24 травня росіяни завдали балістичного удару по Київщині. Під обстрілом опинився Білоцерківський район. По ньому ворог скерував балістичну ракету середньої дальності РС-26 "Рубіж" ("Орєшнік").

Читайте також:

Також Новини.LIVE з посиланням на першу леді Олену Зеленську писав, що вночі 24 травня під російською атакою перебували 13 регіонів. Зокрема, ворог використав ракету "Орєшнік". Така зброя несе ядерний заряд і є інструментом залякування не лише України, а й усього світу.