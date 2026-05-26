Инструмент запугивания: Воздушные Силы об "Орешнике"

Дата публикации 26 мая 2026 02:23
Ракета "Орешник". Фото иллюстративное: росСМИ

Российская ракета "Орешник" является инструментом запугивания. Россияне используют ее, чтобы психологически давить на украинцев и европейских партнеров. Враг надеется, что таким образом заставит Украину пойти на территориальные уступки.

Об этом в эфире День.LIVE в понедельник, 25 мая, заявил начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВС Украины Юрий Игнат, передает Новини.LIVE.

Зачем РФ атакует "Орешником"

"Основная цель путинского режима — методичное запугивание не только украинцев, но и европейских партнеров. "Орешник", "кокошник", как я его называю, — это фактически модернизированная ракета "Рубеж" средней дальности", '— объяснил представитель Воздушных Сил ВС Украины.

По его словам, РФ демонстрирует возможность поражения целей на разных дистанциях. Кроме того, оккупанты акцентируют внимание на теме ядерного оружия, чтобы заставить Украину и Запад идти на уступки.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната сообщал, что ночью 24 мая россияне нанесли баллистический удар по Киевской области. Под обстрелом оказался Белоцерковский район. По нему враг направил баллистическую ракету средней дальности РС-26 "Рубеж" ("Орешник").

Также Новини.LIVE со ссылкой на первую леди Елену Зеленскую писал, что ночью 24 мая под российской атакой находились 13 регионов. В частности, враг использовал ракету "Орешник". Такое оружие несет ядерный заряд и является инструментом запугивания не только Украины, но и всего мира.

Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Мария Чекарёва
