У Повітряних силах підтвердили, що РФ вдарила по Київщині "Орєшніком"

Термінова "Орєшнік".

Російські війська у ніч проти 24 травня вдарили по Білоцерківщині у Київській області "Орєшніком". Це була балістична ракета середньої дальності РС-26 "Рубіж".

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі "РБК-Україна".

Росія вдарила "Орєшніком" по Київщині

"Балістична ракета середньої дальності РС-26 "Рубіж" ("Орєшнік") ударила в районі Білої Церкви на Київщині", — сказав Юрій Ігнат.

Відомо, що пуск ракети росіяни здійснили з полігону Капустін Яр.

Зазначимо, раніше Київська обласна прокуратура повідомляла, що втановлюється тип озброєння, яким ворог атакував Білоцерківський район. Раніше інформація про атаку "Орєшніком" ширилась соцмережами.

Нагадаємо, "Орєшнік" — це російська балістична ракета середньої дальності, яку РФ вперше публічно назвала після удару по Дніпру 21 листопада 2024 року.

Росія заявляє, що вона "гіперзвукова", може нести звичайні або ядерні бойові частини й летіти до приблизно 5 000 км, але частина характеристик відома переважно зі слів РФ

Як писали Новини.LIVE, радник міністра оборони Сергій Стерненко також підтвердив, що росіяни вдарили по Україні ядерною ракетою без ядерної бойової частини. За його словами, так РФ хоче залякати українців і світ.

Водночас Володимир Зеленський 23 травня попереджав, що росіяни готують масовану атаку на Україну. Розвідка отримала дані про підготовку ворога до запуску "Орєшніка".