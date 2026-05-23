Зеленський попередив про нову атаку РФ: готує удар "Орєшніком"

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou

Президент Володимир Зеленський попередив, що Росія готує новий комбінований удар по Україні. Дані розвідки свідчать, що ворог акуватиме Київ. Також є інформація про підготовку росіян застосувати "Орєшнік".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського.

Росія готує новий удар по Україні

Президент розповів, що українська розвідка отримала дані, в тому числі від американських та європейських партнерів, про підготовку росіянами удару із застосуванням "Орєшніка". Наразі Україна перевіряє цю інформацію.

Водночас є ознаки підготовки комбінованого удару по Україні, зокрема по Києву. Для цього ворог планує застосовувати озброєння різного типу, зокрема озброєння середньої дальності.

"Важливо свідомо реагувати на сигнали повітряної тривоги, починаючи із сьогоднішнього вечора. Російське божевілля дійсно безмежне, тож, будь ласка, бережіть життя — користуйтесь укриттями", — наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави звернув увагу партнерів у США та Європі, що застосування такої зброї та затягування такої війни є глобальним прикладом і для інших потенційних агресорів. Український лідер зазначив, якщо Росії дозволено знищувати життя в такиї масштабах, то жодна угода не утримає від агресії й ударів інші подібні режими.

"Розраховуємо на реакцію світу і що реакція буде не постфактум, а превентивною — треба тиснути на Москву, щоб вони не розширювали війну", — сказав президент.

Крім того, він розповів, що Україна готує ППО наскільки це можливо, і буде справедливо відповідати на кожен удар РФ.

"Ми дали дозвіл на парад, але дозволу на божевілля у Росії немає. Цю війну треба завершувати — мир потрібен, а не якісь там ракети для задоволення хворих амбіцій однієї особи. Дякую всім, хто допомагає берегти життя! Ще раз: будь ласка, бережіть себе й користуйтеся сьогодні укриттями", — підсумував Володимир Зеленський.

Як писали Новини.LIVE, у Повітряних силах повідомляли, що РФ збирає ракети за кілька тижнів до атаки по Україні. Про це свідчать серійні номери на зброї.

Водночас Юрій Ігнат заявив, що українська ППО продемонструвала високу ефективність. За кілька діб масованих ударів сили ППО знищили більшість ворожих дронів та ракет.