Ігнат: РФ збирає ракети за кілька тижнів до атаки по Україні

Росія виготовляє ракети для ударів по Україні за кілька тижнів до атаки. Про це свідчать серійні номери на зброї, які досліджують українські експерти.

Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтервʼю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Ігнат розповів, що українські фахівці досліджують уламки російських ракет, якщо вони доволі вцілілі. За його словами, проводиться відповідний аналіз під час якого експерти вивчають, які компоненти для зброї використовує ворог. Звідси можна зробити висновки, що Росія використовує для ударів по Україні ракети, зібрані за кілька тижнів до атаки.

"Серійні номери на ракетах свідчать про те, що ці ракети виготовляються прямо з коліс. Буквально місяць, кілька тижнів до удару вона тільки сходить з конвеєра", — поділився представник Повітряних сил.

Він зазначив, що експерти продовжують фіксувати у російських ракетах та "Шахедах" компоненти з десятків країн. Йдеться й про ті, які є партнерами України.

Також Юрій Ігнат додав, що в останній атаці РФ використовувала ракети типу "Іскандер-К", а ось "Калібрів" ворог не застосовує вже тривалий час. За його словами, росіяни мають кораблі в Чорноморському флоті та флотилії у Каспійському морі. Кілька місяців тому звідти були зафіксовані пуски.

Як писали Новии.LIVE, Ігнат пояснив, чому російські "Шахеди" долітають до Закарпаття і їх не збиває ППО. Наразі знешкоджувати ворожі повітряні цілі важче, оскільки вони можуть маневрувати.

Також представник Повітряних сил повідомив, що після масованих російських атак комплекси ППО стоять напівпорожні. Отримання нових партій ракет для західних систем залежить від контракту з міжнародними партнерами.