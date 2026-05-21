Стоять напівпорожні — Ігнат про комплекси ППО після атак

Після масованих російських атак комплекси ППО стоять напівпорожні. Щоб уникнути нових хвиль обстрілів, треба негайно поповнювати пускові установки ракетами. Отримання нових партій ракет для західних систем залежить від контракту з міжнародними партнерами.

Про це в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець заявив начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗС України Юрій Ігнат.

Ситуація із ППО після атак

За даними представника Повітряних Сил ЗС України, упродовж зими на Україну полетіли 720 ракет. Комплексів ППО потрібно значно більше, ніж наразі є в наявності.

"Були б ракети. Ми можемо все: маневрувати, воювати безкінечно. Але нам потрібно чимось захищатися", — наголосив Юрій Ігнат.

За його словами, військово-політичне керівництво держави постійно контактує із групою "Рамштайн" і різними закритими переговорними групами щодо надання Україні допомоги.

"От ми відбили атаку, комплекси вже стоять напівпорожні. Нам потрібно щось поповнити, бо наступна атака може призвести до втрати того чи іншого об'єкта, до влучання ракет у будинки", — підсумував начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗС України.

