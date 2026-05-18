Першу українську керовану авіабомбу створили за 17 місяців

Керована авіаційна бомба, яку розробила Україна.

Українські інженери за 17 місяців розробили першу керовану авіаційну бомбу, яка забезпечить Силам оборони технологічну перевагу. Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що вітчизняні пілоти вже відпрацьовують бойові сценарії застосування нової 250-кілограмової КАБ.

Про це Михайло Федоров повідомив у Telegram, передає Новини.LIVE.

Україна розробила свою КАБ вагою 250 кг

Український військово-промисловий комплекс переходить до системного випуску власної високотехнологічної зброї, здатної забезпечити технологічну перевагу в повітрі. Одним із таких рішень стало створення першої вітчизняної керованої авіаційної бомби (КАБ). Оборонне відомство вже профінансувало та придбало першу експериментальну партію цих боєприпасів. Наразі військові пілоти адаптують використання нових засобів ураження до реальних умов бойових дій та інтегрують їх у чинні сценарії ведення війни.

Проєкт реалізував один із учасників оборонного кластера Brave1, витративши на проектування та тестування системи 17 місяців. Михайло Федоров зазначив, що новостворена модель не базується на наявних радянських зразках чи західних аналогах, а є повністю самостійним інженерним рішенням. Конструкція бомби розроблялася з урахуванням специфіки сучасного протистояння.

Боєприпас оснащений бойовою частиною вагою 250 кілограмів і призначений для точного знищення ворожих інженерних фортифікацій, вузлів зв'язку, командних пунктів та інших важливих об'єктів на глибині в десятки кілометрів після моменту відчеплення від літака-носія.

Міністр оборони Михайло Федоров зауважив, що держава планомірно відходить від концепції імпортування готових іноземних військових технологій.

Найближчим часом нові авіабомби почнуть застосовувати по позиціях окупаційних військ.

"Україна переходить від імпорту окремих рішень до створення власної high tech-зброї, яка системно посилює Сили оборони та дає технологічну перевагу на полі бою. Незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога. Масштабуємо рішення, які збільшують дальність і точність ураження та змінюють правила сучасної війни", — повідомив очільник Міноборони України.

Як уже зазначав раніше Новини.LIVE, наприкінці квітня українська компанія Fire Point продемонструвала зразок балістичної ракети FP-9. Вона має бойову частину вагою 800 кг і здатна летіти на відстань до 855 км. Відомо, що вона більша за російські ракети "Іскандер" та "Грім-2" по розмірах.

Також у квітні було продемонстровано українську вдосконалену протикорабельну крилату ракету "Нептун", а також ракету-дрон Areion.

Окрім того, українські розробники активно працюють над розробкою власної системи ППО. Головною задачею інженерів наразі є створення дешевшого аналога Patriot.