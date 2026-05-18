Первую украинскую управляемую авиабомбу создали за 17 месяцев

Украинские инженеры за 17 месяцев разработали первую управляемую авиационную бомбу, которая обеспечит Силам обороны технологическое преимущество. Министр обороны Михаил Федоров сообщил, что отечественные пилоты уже отрабатывают боевые сценарии применения новой 250-килограммовой КАБ.

Украинский военно-промышленный комплекс переходит к системному выпуску собственного высокотехнологичного оружия, способного обеспечить технологическое преимущество в воздухе. Одним из таких решений стало создание первой отечественной управляемой авиационной бомбы (УАБ). Оборонное ведомство уже профинансировало и приобрело первую экспериментальную партию этих боеприпасов. Сейчас военные пилоты адаптируют использование новых средств поражения к реальным условиям боевых действий и интегрируют их в действующие сценарии ведения войны.

Проект реализовал один из участников оборонного кластера Brave1, потратив на проектирование и тестирование системы 17 месяцев. Михаил Федоров отметил, что вновь созданная модель не базируется на имеющихся советских образцах или западных аналогах, а является полностью самостоятельным инженерным решением. Конструкция бомбы разрабатывалась с учетом специфики современного противостояния.

Боеприпас оснащен боевой частью весом 250 килограммов и предназначен для точного уничтожения вражеских инженерных фортификаций, узлов связи, командных пунктов и других важных объектов на глубине в десятки километров после момента отцепления от самолета-носителя.

Министр обороны Михаил Федоров отметил, что государство планомерно отходит от концепции импортирования готовых иностранных военных технологий.

В ближайшее время новые авиабомбы начнут применять по позициям оккупационных войск.

"Украина переходит от импорта отдельных решений к созданию собственного high tech-оружия, которое системно усиливает Силы обороны и дает технологическое преимущество на поле боя. Вскоре украинские КАБы будут работать по целям врага. Масштабируем решения, которые увеличивают дальность и точность поражения и меняют правила современной войны", — сообщил глава Минобороны Украины.

Как уже отмечал ранее Новини.LIVE, в конце апреля украинская компания Fire Point продемонстрировала образец баллистической ракеты FP-9. Она имеет боевую часть весом 800 кг и способна лететь на расстояние до 855 км. Известно, что она больше российских ракет "Искандер" и "Гром-2" по размерам.

Также в апреле была продемонстрирована украинская усовершенствованная противокорабельная крылатая ракета "Нептун", а также ракета-дрон Areion.

Кроме того, украинские разработчики активно работают над разработкой собственной системы ПВО. Главной задачей инженеров сейчас является создание более дешевого аналога Patriot.