Міноборони прискорює виробництво зброї для українських літаків

Робота на заводі.

Міністерство оборони України збирається максимально прискорити створення та передачу на фронт озброєння для бойової авіації. Для цього відомство провело велику зустріч "Industry Day", де українські зброярі презентували міжнародним партнерам та іноземним оборонним компаніям власні авіаційні боєприпаси.

Україна робить ставку на швидку інтеграцію власних військових технологій у систему бойової авіації. На спеціальній зустрічі "Industry Day" вітчизняні конструктори та виробники показали делегаціям країн-партнерів свої свіжі напрацювання у сфері авіаційних боєприпасів та сучасних засобів ураження. Таким чином в Міноборони хочуь разом із найбільшими закордонними оборонними виробниками знайти інструменти для швидкого запуску новинок у серійне виробництво.

Паралельно з цим міжнародна Коаліція спроможностей повітряних сил продовжує закривати базові потреби для захисту українського неба. Робота коаліції зараз сфокусована на кількох напрямках: від навчання нових пілотів та авіаційних техніків до безпосередньої передачі сучасних західних винищувачів. Також іноземні партнери допомагають адаптувати під нові стандарти аеродромну інфраструктуру та налагодити якісний технічний сервіс літаків безпосередньо в Україні.

Новини.LIVE уже повідомляли про те, що Україна розробила та виготовила власний зразок КАБ. На весь процес пішло 17 місяців. Відомо, що український КАБ має бойову частину вагою 250 кілограмів та вже активно застосовується на фронті.

У квітні стало відомо, що українська компанія Fire Point розробила нову балістичну ракету FP-9, яка завдяки дальності польоту у 855 кілометрів здатна долітати до Москви. Прототип далекобійної зброї представили на військовій виставці, а вже влітку 2026 року розробники планують вийти на офіційну кодифікацію від Міністерства оборони України.

Володимир Зеленський повідомив, що Україна допускає можливість експорту зброї, проте головним пріоритетом залишається забезпечення потреб українських військових на фронті. За його словами, нині держава інвестує в оборонний сектор близько 30 млрд доларів, хоча наявні виробничі потужності дозволяють виготовляти озброєння на суму до 60 млрд доларів.