Минобороны ускоряет производство оружия для украинских самолетов

Работа на заводе.

Министерство обороны Украины собирается максимально ускорить создание и передачу на фронт вооружения для боевой авиации. Для этого ведомство провело большую встречу "Industry Day", где украинские оружейники презентовали международным партнерам и иностранным оборонным компаниям собственные авиационные боеприпасы.

Украина делает ставку на быструю интеграцию собственных военных технологий в систему боевой авиации. На специальной встрече "Industry Day" отечественные конструкторы и производители показали делегациям стран-партнеров свои свежие наработки в сфере авиационных боеприпасов и современных средств поражения. Таким образом в Минобороны хотят вместе с крупнейшими зарубежными оборонными производителями найти инструменты для быстрого запуска новинок в серийное производство.

Параллельно с этим международная Коалиция возможностей воздушных сил продолжает закрывать базовые потребности для защиты украинского неба. Работа коалиции сейчас сфокусирована на нескольких направлениях: от обучения новых пилотов и авиационных техников до непосредственной передачи современных западных истребителей. Также иностранные партнеры помогают адаптировать под новые стандарты аэродромную инфраструктуру и наладить качественный технический сервис самолетов непосредственно в Украине.

Новини.LIVE уже сообщали о том, что Украина разработала и изготовила собственный образец КАБ. На весь процесс ушло 17 месяцев. Известно, что украинский КАБ имеет боевую часть весом 250 килограммов и уже активно применяется на фронте.

В апреле стало известно, что украинская компания Fire Point разработала новую баллистическую ракету FP-9, которая благодаря дальности полета в 855 километров способна долетать до Москвы. Прототип дальнобойного оружия представили на военной выставке, а уже летом 2026 года разработчики планируют выйти на официальную кодификацию от Министерства обороны Украины.

Владимир Зеленский сообщил, что Украина допускает возможность экспорта оружия, однако главным приоритетом остается обеспечение потребностей украинских военных на фронте. По его словам, сейчас государство инвестирует в оборонный сектор около 30 млрд долларов, хотя имеющиеся производственные мощности позволяют изготавливать вооружение на сумму до 60 млрд долларов.