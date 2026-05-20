"Шахеди" долітають до Закарпаття: Ігнат назвав причину

Юрій Ігнат.

Російські дрони типу "Шахед" долітають аж до Закарпаття і протиповітряна оборона їх не збиває. Наразі знешкоджувати ворожі повітряні цілі важче, оскільки вони можуть маневрувати.

Про це розповів начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтервʼю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Чому дрони РФ долітають до Закарпаття

Ігнат припустив, що удари по найбільш віддаленому і найменш постраждалому регіону можуть мати показовий характер.

За його словами, збивати ворожі безпілотники стає дедалі складніше навіть за допомогою гелікоптерів чи винищувачів F-16.

"Його не видно. Потім він з хмари виринає, тільки ти на нього наводишся, він пірнає знову у хмару. Вже доведено, що "Шахеди" можуть маневрувати, бачачи якусь загрозу, що в них якісь датчики стоять, які можуть маневрувати. Особливо це стосується дронів-перехоплювачів", — розповів начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ.

Як писали Новини.LIVE, раніше радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов повідомляв, що РФ могла оснастити "Шахеди" новими системами РЕБ. Українські фахівці вже контролюють ситуацію та аналізують нові технічні рішення противника.

Також ми писали, що Пентагон відправив військових в Україну вчитися користуватися дронами. У США наголосили на необхідності швидкої інтеграції реального бойового досвіду в американську армію.