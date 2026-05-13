Пентагон відправив військових в Україну вчитися користуватися дронами

Піт Гегсет. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Пентагон відряджає військових в Україну, яку американські посадовці вже називають "Кремнієвою долиною війни". Таке рішення Пентагону під час сенатських слухань підтвердив воєнний міністр США Піт Гегсет, наголосивши на необхідності швидкої інтеграції реального бойового досвіду в американську армію.

Про це йшлося під час наради у Пентагоні, передає Новини.LIVE.

США хочуть навчатися в України користуватися дронами

Пентагон хоче інтегрувати у власні бойові стратегії знання, які уже здобуті ЗСУ під час бойових дій. Це стало приводом для відправлення в Україну фахівців Пентагону.

Лідер меншості Мітч Макконнелл назвав Україну "Кремнієвою долиною війни" та підкреслив, що результати поточного конфлікту мають пряме значення для інтересів Сполучених Штатів. Сенатор поцікавився у Гегсета, чи існують заборони на поїздки високопосадовців до України та чи підтримує сам міністр такі відрядження задля переймання досвіду.

Відповідаючи на запитання, Піт Гегсет зазначив, що багато посадовців уже побували в Україні, здобувши там надзвичайно важливу інформацію. Міністр також підтвердив розширення цієї практики за його прямої участі.

Читайте також:

"Насправді, я особисто затвердив додатковий персонал, щоб навчитися на тому полі бою з безпілотниками, як в атаці, так і в захисті, щоб ми засвоїли всі можливі уроки з цього конфлікту і впровадили його в у реальному часі, як ми захищаємося і переходимо в атаку в епоху, коли потрібне домінування дрона", — заявив очільник Пентагону.

За словами Гегсета, здобутий під час цих місій досвід безпосередньо впливає на фінансове планування збройних сил США, визначаючи нові пріоритети для американської армії.

"І саме тому цей бюджет витрачається так багато на домінування дронів. Візьміть уроки, отримані з України та інших полів битв, і переконайтеся, що ми застосовуємо їх у бойових силах якомога швидше", — резюмував воєнний міністр.

Новини.LIVE повідомляли про те, що раніше Україна відправляла спеціалістів з БпЛА та ППО на Близький Схід, аби поділитися бойовим досвідом. Володимир Зеленський зазначив, що українським військовим вдалося й попутно вдосконалити власні навички з відбиття швидкісних цілей.

У березні президент Дональд Трамп заявляв, що США не потребують допомоги України та відхилив запит на пропозицію щодо спільного навчання. Втім, лише за перші дні активних бойових дій на Близькому Сході американські військові неефективно використовували ресурси ППО. Відомо, що вони застосували понад 800 ракет Patriot, що перевищує ту кількість, яку Україна отримала за весь час війни.

Паралельно Україна наразі розробляє власну систему ППО, так званий купол. За словами заступника командувача Повітряних сил ЗСУ Павла Єлізарова йому немає аналогів у світі і його розробляють з використанням наявних ресурсів.