Пентагон отправил военных в Украину учиться пользоваться дронами

Пит Хэгсет. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Пентагон отправляет военных в Украину, которую американские чиновники уже называют "Кремниевой долиной войны". Такое решение Пентагона во время сенатских слушаний подтвердил военный министр США Пит Гегсет, подчеркнув необходимость быстрой интеграции реального боевого опыта в американскую армию.

Об этом шла речь во время совещания в Пентагоне, передает Новини.LIVE.

США хотят учиться у Украины пользоваться дронами

Пентагон хочет интегрировать в собственные боевые стратегии знания, которые уже получены ВСУ во время боевых действий. Это стало поводом для отправки в Украину специалистов Пентагона.

Лидер меньшинства Митч Макконнелл назвал Украину "Кремниевой долиной войны" и подчеркнул, что результаты текущего конфликта имеют прямое значение для интересов Соединенных Штатов. Сенатор поинтересовался у Гегсета, существуют ли запреты на поездки чиновников в Украину и поддерживает ли сам министр такие командировки для перенимания опыта.

Отвечая на вопрос, Пит Гегсет отметил, что многие должностные лица уже побывали в Украине, получив там чрезвычайно важную информацию. Министр также подтвердил расширение этой практики при его прямом участии.

"На самом деле, я лично утвердил дополнительный персонал, чтобы научиться на том поле боя с беспилотниками, как в атаке, так и в защите, чтобы мы усвоили все возможные уроки из этого конфликта и внедрили его в реальном времени, как мы защищаемся и переходим в атаку в эпоху, когда требуется доминирование дрона", — заявил глава Пентагона.

По словам Гегсета, полученный во время этих миссий опыт непосредственно влияет на финансовое планирование вооруженных сил США, определяя новые приоритеты для американской армии.

"И именно поэтому этот бюджет тратится так много на доминирование дронов. Возьмите уроки, полученные из Украины и других полей сражений, и убедитесь, что мы применяем их в боевых силах как можно скорее",- резюмировал военный министр.

Новини.LIVE сообщали о том, что ранее Украина отправляла специалистов по БпЛА и ПВО на Ближний Восток, чтобы поделиться боевым опытом. Владимир Зеленский отметил, что украинским военным удалось и попутно усовершенствовать собственные навыки по отражению скоростных целей.

В марте президент Дональд Трамп заявлял, что США не нуждаются в помощи Украины и отклонил запрос на предложение о совместных учениях. Впрочем, только за первые дни активных боевых действий на Ближнем Востоке американские военные неэффективно использовали ресурсы ПВО. Известно, что они применили более 800 ракет Patriot, что превышает то количество, которое Украина получила за все время войны.

Параллельно Украина сейчас разрабатывает собственную систему ПВО, так называемый купол. По словам заместителя командующего Воздушных сил ВСУ Павла Елизарова ему нет аналогов в мире и его разрабатывают с использованием имеющихся ресурсов.