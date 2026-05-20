Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня "Шахеды" долетают до Закарпатья: Игнат назвал причину

"Шахеды" долетают до Закарпатья: Игнат назвал причину

Ua ru
Дата публикации 20 мая 2026 23:05
"Шахеды" долетают до Закарпатья: Игнат назвал причину
Юрий Игнат. Фото: Армия Inform

Российские дроны типа "Шахед" долетают до Закарпатья и противовоздушная оборона их не сбивает. Сейчас обезвреживать вражеские воздушные цели труднее, поскольку они могут маневрировать.

Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Почему дроны РФ долетают до Закарпатья

Игнат предположил, что удары по наиболее удаленному и наименее пострадавшему региону могут носить показательный характер.

По его словам, сбивать вражеские беспилотники становится все сложнее даже с помощью вертолетов или истребителей F-16.

"Его не видно. Потом он из облака выныривает, только ты на него наводишься, он ныряет снова в облако. Уже доказано, что "Шахеды" могут маневрировать, видя какую-то угрозу, что у них какие-то датчики стоят, которые могут маневрировать. Особенно это касается дронов-перехватчиков", — рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, ранее советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов сообщал, что РФ могла оснастить "Шахеды" новыми системами РЭБ. Украинские специалисты уже контролируют ситуацию и анализируют новые технические решения противника.

Также мы писали, что Пентагон отправил военных в Украину учиться пользоваться дронами. В США отметили необходимость быстрой интеграции реального боевого опыта в американскую армию.

Закарпатье дроны Юрий Игнат
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации