"Шахеды" долетают до Закарпатья: Игнат назвал причину
Российские дроны типа "Шахед" долетают до Закарпатья и противовоздушная оборона их не сбивает. Сейчас обезвреживать вражеские воздушные цели труднее, поскольку они могут маневрировать.
Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.
Почему дроны РФ долетают до Закарпатья
Игнат предположил, что удары по наиболее удаленному и наименее пострадавшему региону могут носить показательный характер.
По его словам, сбивать вражеские беспилотники становится все сложнее даже с помощью вертолетов или истребителей F-16.
"Его не видно. Потом он из облака выныривает, только ты на него наводишься, он ныряет снова в облако. Уже доказано, что "Шахеды" могут маневрировать, видя какую-то угрозу, что у них какие-то датчики стоят, которые могут маневрировать. Особенно это касается дронов-перехватчиков", — рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ.
Как писали Новини.LIVE, ранее советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов сообщал, что РФ могла оснастить "Шахеды" новыми системами РЭБ. Украинские специалисты уже контролируют ситуацию и анализируют новые технические решения противника.
Также мы писали, что Пентагон отправил военных в Украину учиться пользоваться дронами. В США отметили необходимость быстрой интеграции реального боевого опыта в американскую армию.