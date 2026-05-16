РФ могла оснастить "Шахеды" новыми системами РЭБ: "Флеш" раскрыл детали

Сергей Бескрестнов.

Россия может оснащать часть ударных дроновтипа "Шахед" средствами радиоэлектронной борьбы для противодействия украинским системам перехвата. Речь идет о возможной установке оборудования для подавления дронов-перехватчиков и создания помех для работы радаров.

Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш", передает Новини.LIVE.

"Флеш" объяснил, как РФ глушит украинские дроны-перехватчики

По его словам, сейчас есть обоснованные подозрения относительно использования российской армией двух типов РЭБ на отдельных беспилотниках.

Бескрестнов отметил, что информация еще требует окончательного подтверждения, однако украинские специалисты уже контролируют ситуацию и анализируют новые технические решения противника.

"Ничего здесь неожиданного для нас нет, но важно держать всю ситуацию под контролем еще до того, как факты будут подтверждены", — написал советник министра.

Ранее "Флеш" также сообщал, что российские "Шахеды" начали выполнять маневры во время приближения украинских дронов-перехватчиков. В сети уже появились первые признаки технологий, которые позволяют беспилотникам уклоняться от поражения.

Кроме того, российские дроны типа "Гербера" получили более современные антенны. Это может свидетельствовать о расширении производства новых систем для беспилотной авиации РФ.

Ранее, как писали Новини.LIVE, "Флеш" заявил, что новые типы FPV-дронов уже прошли испытания и в ближайшее время появятся на фронте. По его словам, эти разработки должны существенно усилить возможности украинских военных, а для врага последствия будут "болезненными".

В то же время военный аналитик Дмитрий Снегирев считает, что Россия пока не способна значительно увеличить производство ударных беспилотников. По его словам, РФ остается зависимой от импортных комплектующих и иностранных технологий, что ограничивает темпы наращивания выпуска дронов.